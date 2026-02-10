高金素梅涉案、韓國瑜肯定其表現！ 尹立：聲援同事還是向司法施壓？

立委高金素梅涉案，立法院長韓國瑜肯定其表現! 但罷韓四君子之一尹立質疑韓國瑜是聲援同事？還是向司法施壓？（翻攝臉書）

立委高金素梅涉案，立法院長韓國瑜先指搜索程序完備，卻又肯定稱高金素梅「原住民捍衛者」，並提醒「如果立委人權都不能保障，平民百姓會更辛苦」！罷韓四君子之一的尹立痛批這邏輯狗屁不通，質疑韓國瑜是聲援同事、還是向司法施壓？

尹立認為，個人在議事廳內問政表現與是否涉及刑事責任，在法律層面是兩回事，身為立法院長，韓院長理應代表國會對司法程序表示尊重，而非在案件調查初期就主觀地為被告背書，稱其「禁得起檢驗」。

他提醒國會議長面對所屬成員涉及刑事案件時，最恰當姿態應是確保「搜索程序符合法律規範」（如韓院長所做的確認），隨後則應保持政治緘默，靜待司法裁判；過度的言論干預，不僅無法證明被調查者清白，反而會讓原本單純的法律案件轉化為高度對立的政治攻防。

尹立評析，高金素梅事件是台灣法治的試金石，韓國瑜院長若繼續維持這種「只要是盟友，司法就是政治迫害」的護航邏輯，他保護的將不再是國會尊嚴，而是犯罪的溫床。

高金素梅是否清白？應由法庭與證據定奪，而非由國會議長的「個人推薦」來決定；韓國瑜院長應意識到，他的每句話都帶有制度性的重量，呼籲檢調「不要當打手」的同時，也應自我克制，避免讓立法院長的職位，成為阻礙司法透明化的另一道牆。

尤其韓國瑜呼籲檢調要有「高貴的靈魂」，在憲政運作下顯得突兀，因為司法獨立的核心價值在於「證據說話」，而非檢察官是否具備某種特定的精神素質或「高貴與否」；韓院長強調「如果立法委員人權都不能保障，平民百姓會更辛苦」，這套邏輯在法治社會中狗屁不通。

尹立強調，法律面前人人平等，立委不應因為其特殊身分而擁有免受質疑或干擾的特權；相反地，正因為立委掌握公權力，其廉潔度應受更嚴格的公眾監督。

