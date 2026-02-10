林佳龍頒贈「外交之友貢獻獎」 表彰鳥取縣知事平井伸治

外交部長林佳龍頒贈「外交之友貢獻獎」予日本鳥取縣知事平井伸治。（外交部提供）

外交部長林佳龍今（10）日頒贈「外交之友貢獻獎」予日本鳥取縣知事平井伸治，表彰平井知事長年致力推動台日在農業、青少年、城市等各領域交流的卓越貢獻。平井伸治表示，期盼未來持續推動與台灣在體育領域的交流。

平井伸治致詞表示，感謝林佳龍以老朋友的身分歡迎到訪，並對林在擔任台中市長任內全力支持與鳥取縣的各項交流表達謝意。

平井知事表示，鳥取縣與台中因梨穗嫁接結緣，雙方於2018年簽署友好交流協定，友好情誼延續至今，明年「關西世界壯年運動會」預計有4個項目在鳥取縣舉行，期盼未來持續推動與台灣在體育領域的交流。

林佳龍致詞表示，與平井伸治的情誼早在擔任台中市長及交通部長任內就已建立，他對平井伸治擔任鳥取縣知事近20年，期間不遺餘力推動台日各領域交流，表達敬佩之意。

林佳龍指出，去年台日互訪人數已超過800萬人次，再創歷史新高，去年5月桃園國際機場與鳥取米子機場航線已正式開航，相信雙方未來交流將更加熱絡密切。

外交部表示，平井伸治自2007年擔任鳥取縣知事以來，積極推動台日友好交流，並於2023年獲頒台中市榮譽市民，在平井的積極推動下，鳥取縣多個鄉鎮已與我國地方政府建立穩定友好的交流關係。

