接棒、新人參選！民進黨南市議員初選4選區激戰

湧言會推出林建南、陳皇宇、卓佩于等3人代表參加台南市議員初選。（記者王姝琇攝）

民進黨台南市議員初選登記作業截止，共37人搶32席提名，第3、6、8、10選區需進行初選；民調分組將於2月23日公開抽籤。

台南市議員應選57席，民進黨中執會決議提名32席，拚過半且席次最大化，初選登記結果需進行初選民調的4個選區，分別為第3選區曾文區「3搶2」、第6選區安南區「4搶3」、第8選區（中區、西北區）「5搶4」、第10選區東區「4搶2」，以東區最為競爭，而陳怡珍宣布放棄連任的第8選區，仍有5人登記，為單一選區人數最多。

東區選情，民進黨由原預計提名3席改為2席，當屆僅1席綠營議員蔡筱薇，讓競爭相當激烈的戰況又出現變數，另3位擬參選人包括老將陳金鐘、蔡旺詮，以及擔任王定宇服務處主任的新人卓佩于，形成4搶2局面。外界認為，綠營限縮東區席次與無黨偏綠的議員李宗霖，恐瓜分部分淺綠選民有關，加上上次民進黨提名3席，最終只拿下1席，避免重蹈覆轍才限縮。

安南區登記初選，有現任議員蔡麗青、郭清華則推出女兒郭品辰接棒、前議員唐碧娥的姪女唐儀靜，及前議員劉益昌等4人。中區、西北區有現任議員邱莉莉、周嘉韋，沈鎮東由弟弟沈鎮南接棒，及代表湧言會參選的新人林建南，惟在陳怡珍宣布放棄連任後，又出現另一新人謝秉舟，形成「5搶4」。曾文區則有現任議員陳秋宏、吳通龍以及新人施朝清3人登記。

