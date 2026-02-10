不滿黨中央？江啟臣：黨內不需對立 目前最重要是爭取成為最強候選人

立法院副院長江啟臣（右二）今天到建國北黃昏市場發春聯，受到攤商、民眾熱烈歡迎。（記者蘇金鳳攝）

國民黨台中市長人選遲未定，有意參選台中市長的立法院副院長江啟臣不滿黨中央公布內參民調的日期，但黨主席鄭麗文表示，選舉規則不能因為一個人改變，對此，江啟臣今受訪表示，現在最重要是爭取成為最強的候選人來代表台中，代表國民黨出戰台中讓國民黨在台中執政能夠永續，才是最大目標，更強調，無論黨內如何，藍綠終需一戰，黨內不需要對立，這是大目標跟方向，也是支持者希望看到。

江啟臣今天傍晚在立委羅廷瑋及市議員林霈涵陪同下，到台中市南區建國北黃昏市場發春聯，受到攤商及民眾歡迎，一位攤商高興的表示，「看到偶像」，還有攤商的小朋友要江啟臣到攤位去發春聯。

由於黨主席鄭麗文強調，選舉規則不能因一人而改，江啟臣受訪表示，基本上黨內的民主機制都尊重，本來就是過程，不管初選或黨內民主過程，每一位參選人一定有自己的看法及想法，表達以後其實就是黨中央做決定，這本來就是一個過程。

江啟臣表示，現在最重要是爭取成為最強的候選人來代表台中，代表國民黨出戰台中，讓國民黨在台中執政能夠永續，才是最大目標。

江啟臣強調，無論黨內如何，藍綠終需一戰，黨內不需要對立，這是大目標跟方向，也是支持者希望看到的。

