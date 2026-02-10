為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    不滿黨中央？江啟臣：黨內不需對立 目前最重要是爭取成為最強候選人

    2026/02/10 17:55 記者蘇金鳳／台中報導
    立法院副院長江啟臣（右二）今天到建國北黃昏市場發春聯，受到攤商、民眾熱烈歡迎。（記者蘇金鳳攝）

    立法院副院長江啟臣（右二）今天到建國北黃昏市場發春聯，受到攤商、民眾熱烈歡迎。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨台中市長人選遲未定，有意參選台中市長的立法院副院長江啟臣不滿黨中央公布內參民調的日期，但黨主席鄭麗文表示，選舉規則不能因為一個人改變，對此，江啟臣今受訪表示，現在最重要是爭取成為最強的候選人來代表台中，代表國民黨出戰台中讓國民黨在台中執政能夠永續，才是最大目標，更強調，無論黨內如何，藍綠終需一戰，黨內不需要對立，這是大目標跟方向，也是支持者希望看到。

    江啟臣今天傍晚在立委羅廷瑋及市議員林霈涵陪同下，到台中市南區建國北黃昏市場發春聯，受到攤商及民眾歡迎，一位攤商高興的表示，「看到偶像」，還有攤商的小朋友要江啟臣到攤位去發春聯。

    由於黨主席鄭麗文強調，選舉規則不能因一人而改，江啟臣受訪表示，基本上黨內的民主機制都尊重，本來就是過程，不管初選或黨內民主過程，每一位參選人一定有自己的看法及想法，表達以後其實就是黨中央做決定，這本來就是一個過程。

    江啟臣表示，現在最重要是爭取成為最強的候選人來代表台中，代表國民黨出戰台中，讓國民黨在台中執政能夠永續，才是最大目標。

    江啟臣強調，無論黨內如何，藍綠終需一戰，黨內不需要對立，這是大目標跟方向，也是支持者希望看到的。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播