民進黨新北市議員初選登記截止 完整名單曝光

前內政部長林右昌陪同爭取連任的「新新板土連線」市議員、參選人完成黨內初選登記。左起依序為山田摩衣、卓冠廷、林右昌、陳岱吟、陳乃瑜。（記者黃子暘攝）

民進黨新北市黨部受理市議員初選，登記至今（10日）截止，除了第三選區（新莊）市議員鍾宏仁日前已向本報證實退休消息，另外今日確認第五選區（板橋）市議員石一佑交棒兒子陳俊諺，第十一選區（金山、萬里、汐止）市議員周雅玲並未參加初選登記。

各選區中，第三選區、第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）為極可能進入民調初選的激戰區，第十一選區將提名2人，今日正國會系統、曾參選2022年台中市第13選區的參選人蔡美華登記後，料也將進入民調初選。

民進黨新北市黨部公告已完成市議員初選領表登記名單，各選區參選人有：

第一選區（石門、三芝、淡水、八里）：鄭宇恩、游明諺

第二選區（林口、五股、泰山）：李宇翔、戴翎育

第三選區（新莊）：翁震州、翁昭仁、吳奕萱、陳岱吟、林秉宥

第四選區（三重、蘆洲）：陳俊維、彭佳芸、李余典、顏蔚慈、李倩萍、邱婷蔚

第五選區（板橋）：李昆穎、戴瑋姍、山田摩衣、黃淑君、陳俊諺

第六選區（中和）：張維倩、張志豪、張嘉玲

第七選區（永和）：羅文崇、許昭興

第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）：彭一書、高乃芸、卓冠廷、吳昇翰、廖宜琨、林銘仁

第九選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）：陳乃瑜、陳韋任

第十選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）：林裔綺

第十一選區（金山、萬里、汐止）：朱誼臻、張錦豪、蔡美華

民進黨新北市黨部受理市議員初選，登記今日截止，黨部提供完整名單。（民進黨新北市黨部提供）

