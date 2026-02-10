新北民進黨議員初選有驚喜 台中蔡美華轉戰汐金萬

蔡美華今日登記參加新北市第11選區（汐止、金山、萬里）民進黨市議員初選。（蔡美華提供）

民進黨新北市黨部受理市議員初選登記，今（10）天是最後一天，出現意料之外的參選人，正國會系統、曾參選2022年台中市第13選區的參選人蔡美華今天壓線登記參加第11選區（汐止、金山、萬里）初選。蔡美華受訪指出，她自幼在新北市成長、就學、就業，是新北市民，在確定第11選區現任市議員周雅玲不再競選連任後，她決定參選汐金萬市議員，盼承接這份為市民服務的責任。

蔡美華也介紹自己，她是資深政治幕僚，過去長期在外交部長林佳龍團隊服務，曾在2022年參與新北市的選戰與組織及政策協調工作，對新北市的施政體系與地方發展相當熟悉，她有信心延續周雅玲務實認真的問政精神，將同樣全力投入為市民爭取權益。



蔡美華說，汐止地區市民關心的議題，包括交通壅塞，通勤負擔、防汛治水，她希望將過去政策整合、跨部門溝通的經驗帶進地方，協助市府資源更有效率地進入汐止，讓建設跟上人口成長、提升地方生活品質。

「做政治工作，其實本來就不是為了想停留在舒適圈」，蔡美華指出，從事政治工作一定有理想、希望為社會承擔些什麼、付出些什麼，這也是她在政治圈工作10多年不曾離開的初衷，責任到了，就會扛起，跟市民站在一起。

第11選區民進黨有現任市議員周雅玲、張錦豪，民進黨預計提名2席（含女性保障1席），目前已有張錦豪、參選人暨新北市議會民進黨團前任主任朱誼臻登記，如再加入蔡美華參選，此區料將面臨民調初選；此外，截至昨日周雅玲尚未登記。

