    首頁 > 政治

    黎智英遭重判20年！ 我外交部嚴厲譴責：假借國安名義迫害人權

    2026/02/10 17:46 記者黃靖媗／台北報導
    香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭香港法院重判20年。（法新社資料照）

    香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反「香港國安法」重判20年監禁，受到國際譴責。對此，我國外交部今（10）日呼籲，國際社會應共同嚴厲譴責中國政府及港府假借國安名義，再次打壓迫害港人自由人權的行徑。

    外交部指出，中國政府及港府此舉不但違反國際人權規範，更不符合國際法精神，明顯剝奪個人應有的人身自由，以及踐踏言論與新聞自由，進而否定人民向執政者問責的基本權利，在在顯示北京當局無視自由人權，對其侵害已到無以復加的地步，更凸顯對人民形塑寒蟬效應的企圖。

    外交部說，他們已注意到美國、英國、德國、加拿大、澳洲等國政府與各界，以及聯合國、歐盟與許多國際人權組織，均已對此一事件表達強烈關切，指出中國背棄國際承諾、迫害自由人權，呼籲立即人道假釋或無條件釋放黎智英。

    外交部呼籲國際社會共同持續關注香港民主自由與人權狀況，並要求中國立即停止任何迫害自由人權的行徑，台灣也會持續與友盟夥伴密切合作，共同捍衛自由民主防線。

