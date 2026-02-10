兩黨智庫合作 鄭麗文：年後和黃國昌共同提出藍白選舉政見

國民黨主席鄭麗文。（記者廖振輝攝）

國民黨主席鄭麗文今出席「開啟新篇章－國政基金會2026座談會」，她致詞時透露，藍白智庫近期積極對接，過完年之後就會對外正式宣佈藍白的共同願景、共同的選舉政見。鄭麗文說，原本1月24日就要和民眾黨主席黃國昌一起提出，但她認為過完年再提，新聞效果會好一點。

鄭麗文表示，她在黨主席上任以來，從來沒有像此刻這麼激動過，因為現場都是她過去的長官、前輩和台大的老師，現場超過100位智庫的前輩們，都是這一生為中華民國殫精竭慮，創造台灣民主經濟成績，我們引以為傲的文官科技官僚體系，還有許多專家學者們。

鄭麗文說，在過去這些年，智庫因為在野之後嚴重缺乏資源，越來越蕭條，也很多人轉達智庫無法發揮作用，深切的恨鐵不成鋼，但他非常重視智庫，希望智庫重新建立起扮演影子內閣的積極角色，因為她不希望台灣的政治永遠淪於非常民粹、反智的口水和內鬥，國民黨需要在每一個政策的部門提出前瞻性的主張。

鄭麗文表示，國民黨準備2028年重返執政，但不是贏得大選那一刻才準備執政，我們從今天開始就每一天做功課、做準備，為28年重返執政，重新提出劃時代前瞻的所有的政策主張，帶台灣開啟全新的一頁。所以除了重新組織再造、積極募款之外，今天我們的智庫也會成立自己的民調中心，最近很多台灣的民調變成操作帶風向 ，甚至於是政治鬥爭的工具，但是我們秉持著科學的態度，對於重大的政策乃至於選舉的選戰、隨時提供最科學不偏不倚的參考，以免錯誤的判斷，更不會為外界缺乏專業堅持的民調所左右。

鄭麗文表示，她上任兩週就和民眾黨主席黃國昌見面，當天民眾黨就很積極的希望尋求智庫的對接跟合作，那時她還沒接智庫董事長，當時她就緊急的拜託前國健署署長邱淑媞與民眾黨智庫對接。12月2日我接董事長之後，馬上就馬不停蹄的進行跟民眾黨「藍白合」，因為黃國昌多次跟她說，藍白不要只是談選舉提名，民眾黨希望有共同的政見、政策，這樣才能夠走得更穩更久，她再高興也不過了，希望藍白共同提出政見。

鄭麗文透露，其實早在1月24日，她就要跟黃國昌提出今年兩黨共同的選舉政見，她希望稍微慢一點，等到過年完之後再來提，新聞效果會更好一點，更重要的是國民黨也希望積極的完成提名的作業。所以在這邊也不妨就先洩露給媒體也沒有關係，我們在過完年之後就會共同對外正式宣佈藍白的共同願景、共同政見。

鄭麗文表示，所以智庫馬上就擔起了藍白合的非常重要的橋樑平台，提出前瞻性的政見， 一加一大於二，最後真正受益的一定是我們的選民，這才是藍白合作的真諦，一定要讓我們的選民感受到實質的藍白和的紅利。

