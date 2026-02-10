韓國瑜挺李貞秀立委職權 劉世芳：用哪條法律要白紙黑字寫清楚

內政部長劉世芳今天接受政論直播節目「中午來開匯」專訪。（中午來開匯提供）

民眾黨中配立委李貞秀中國籍爭議引發討論，立法院長韓國瑜昨表態，保障立委在沒有後顧之憂下全心問政是他的天職。對此，內政部長劉世芳今天表示，立法院用什麼法律解釋李可行使立委職權，「請白紙黑字把它寫清楚」；她也提到，李貞秀2024年參選時，是否有提出放棄戶籍證明，仍需請中選會確認證明是否合法，頒發當選證書也需中選會委員會議追認。

劉世芳今天接受政論直播節目「中午來開匯」專訪時表示，不管是國籍法、兩岸人民關係條例，或公職選罷法，立法院公務人員必須依據法律規定執行，無論哪一層級的公務人員都要對法律負責，這並非針對個人；她說，「我們尊重立法院權益，但公務人員要對法律負責，不是對執行法律的公務人員負責」。

劉世芳說，立法院要用兩岸人民關係條例、國籍法或其他法律解釋李貞秀可以行使立委職權時，「請你白紙黑字把它寫清楚」，內政部尊重立法院各項決議或法定決議；但她重申，不管哪一個層級的公務員，都是對法律負責，而非執行法律的公務人員負責。

對於韓國瑜說保障立委問政是他的天職，劉世芳回應，內政部是負責國籍法的主管機關，李貞秀就職前就要申請放棄他國國籍。李就職前一日是否給立法院或內政部申請退籍的申請書，就算她隨便亂寫，只要有戳章、內政部都認，「但就是沒有，因為時間已經過了，現在剛好『頭七』，所以內政部的認定未完成擔任立法委員的程序。」

李貞秀有當選證書就是立委？ 劉世芳：中選會委員會議尚未追認

針對中選會已頒發當選證書，劉世芳表示，不分區立委會提供名單給中選會，除了當選證書外，還要經過中央選舉會委員會議追認，現在中選會人數不夠，無法召開委員會，等於新遞補的立委都還沒就任，中選會若事後用追認方式，也要提出合乎法律的規範。

「我們要對立法院負責，而非李貞秀。」劉世芳強調，我國立委共113名，現只有李貞秀有爭議，並非起頭要所有行政部會對抗立法院，而是李貞秀若是不被國籍法承認的立委，合法性將備受質疑，看立法院的智慧如何處理下一步。

她也舉前南投縣議員史雪燕、前立委李慶安因雙重國籍被解職為例，指法律嚴肅性就在這個地方，不能因任期已滿而認為還特意解職是多此一舉，若國家沒有依法律就不要講民主、不要講法治。

