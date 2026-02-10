美眾院壓倒性通過「台灣保護法案」！胡采蘋：中國難以承受金融制裁

中國國家主席習近平。（法新社）

美國聯邦眾議院今天通過「台灣保護法案」（PROTECT Taiwan Act），要求若台灣安全因中國行動受到威脅，美國應全力將中國排除於國際金融體制與組織之外。對此，財經網紅胡采蘋直言，中國是否真能承受被排除在國際金融體系外，其實有明確數據可檢視。

胡采蘋今（10日）在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文指出，有人聲稱中國根本不怕制裁，只要跟俄羅斯、伊朗、沙烏地阿拉伯自成一個貨幣體系就好了，但從實際數字來看並不成立。她分析，目前人民幣全球交易量市佔率僅2.73%，排名第六，遠落後於美元50.49%、歐元21.9%、英鎊6.73%、加拿大幣3.44%、日圓3.42%，「這麼小的流通量，您說中國公司自己做生意，都是用什麼貨幣呢？」

她進一步表示，人民幣有史以來最大交易量出現在俄烏開戰後，因為俄羅斯被制裁，很大一部份交易改用人民幣，讓人民幣在2024年7月市佔率達到4.74%，排名全球第四大，超越日圓和加幣。然而，隨後市佔率又回落至2.73%，反映俄羅斯經濟已明顯衰退。

胡采蘋補充，俄羅斯的主權基金「國家財富基金」在開戰前有1850億美元，上個月只剩357億美元，「為什麼最近都沒聽到川普要協調停戰了呢？因為看到這數字川普也知道用不著談呀，坐等你垮台就行了。要不是印度、中共這些國家持續跟俄羅斯買油，北京用人民幣幣值撐住普丁，俄羅斯早就死絕了。」

她認為，俄羅斯去打人家，俄羅斯被制裁了以後可以用人民幣，那麼大家想一想，中共被制裁以後他會不會用用俄羅斯盧布或伊朗貨幣，或沙烏地阿拉伯幣呢？絕對不會，你看一下俄羅斯盧布和伊朗貨幣的幣值就知道你也不敢買這些貨幣。鬼才敢跟這些國家同一個貨幣聯盟。

胡采蘋提到，若中國遭遇金融制裁，並不可能改用俄羅斯盧布、伊朗貨幣或沙烏地阿拉伯幣進行大規模交易，因這些貨幣幣值與發行量皆不足以支撐中國龐大的對外貿易需求。她指出，中國每日需進口約1200萬桶原油，一旦因貨幣轉換導致油價暴漲，將對中國經濟造成致命衝擊，「你說他會不會做這種經濟自殺的行為？」

她也分析，對中共來說，只有英鎊和歐元是重要的，中國能在俄羅斯被制裁時救俄羅斯，但如果中共被美國金融制裁的話，唯一能救他們的可能只有歐元，偏偏歐盟對中國的貿易逆差是3000億歐元的水準，中國根本用不著買歐元，是歐洲人一直在買人民幣。

最後，胡采蘋直言，「如果你是歐洲人，當然就是趁亂再打擊人民幣幣值，金融殖民中國呀。這麼華麗的劇本，150年前不是已經演過了嗎。」

