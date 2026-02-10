白沙鄉長再添1名選將！吳龍河宣布參選 4搶1激戰

吳龍河宣布參選白沙鄉長，形成4搶1。（吳龍河提供）

下屆白沙鄉長群雄並起，繼鄉代會主席吳良添、白沙鄉公所員工涂順欽、退休課長黃建化之外，又有1人表態參選，就是多次參選的老將吳龍河，形成4搶1的激戰局面。不僅是鄉長寶座搶奪激烈，連白沙選區縣議員選舉也是異常激烈，現任議員宋昀芝、魏睿宏，受到鄉長宋萬富轉戰議員強力挑戰，呈現3搶2局面。

吳龍河表示，沒有空前絕後、只有震憾人心。Al時代已然來臨，人工智慧的快速發展，正深刻改變產業結構，也重新定義政府的治理型態。地方治理面臨全面轉型的關鍵時刻，白沙需要前瞻視野與穩健務實的治理者。

請繼續往下閱讀...

吳龍河進一步指出，鄉政治理不是單一政策的推動，而是一個牽動經濟產業、農業漁作、交通建設、文化教育、社會福利與觀光環境的整體系統。必須善用科學與創新的方法，才能在有限資源下做出最符合公共利益的政策，為回應民眾真誠熱切的聲音，龍河選擇挺身而出。

在與民眾的交流中，吳龍河深刻感受到，大家關心的不只是經濟產業發展、更在意工程建設是否落實、社會福利是否到位；生活品質能否同步提升，行政效率是否真正改善，以及政府是否能即時回應，解決人民的日常問題。如何讓世代幸福得以延續，在變局中站穩腳步，是民眾最深的期待。大家期盼的是一個治理進步、生活安心的白沙，這份託付，也促使決心參選。

吳龍河多次參選白沙鄉長，呼籲民眾給他一次機會。（吳龍河提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法