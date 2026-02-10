美車零關稅？藍委控「黑箱到最後一刻」 政院：無黑箱問題

行政院發言人李慧芝今日表示，任何涉及食品的討論，一切都基於透明的科學與國際標準，確保國民的健康為原則，不存在所謂黑箱的問題。（資料照）

台美關稅談判達成協議後，尚未正式簽署。行政院副院長鄭麗君今日晚間7點多，將搭機前往美國紐約。面對國民黨立委聲稱，美國進口車關稅將零關稅，保健食品關稅從30％降至10％，關稅談判黑箱到最後一刻。行政院今（10）日表示，任何涉及食品的討論，一切都基於透明的科學與國際標準，確保國民的健康為原則，不存在所謂黑箱的問題。

國民黨立委王鴻薇稍早發文指控，台美關稅協議內容為何要黑箱到最後一刻？明明行政院副院長鄭麗君本週將飛往美國簽署台美關稅協定，但相關市場開放、降稅卻仍然不敢向國人報告？

王鴻薇聲稱，根據她掌握的消息，我方已同意美製小客車及汽車零組件降至「零關稅」，保健食品關稅從30％降至10％。另外農產品也可能大幅市場開放和降稅，但賴政府卻選擇黑箱到最後一刻，不敢讓農漁民知道。

行政院發言人李慧芝指出，鄭麗君及談判團隊持續為台美對等貿易協定的簽署做準備，也始終秉持「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」4大原則。

李慧芝強調，而任何涉及食品的討論，一切都基於透明的科學與國際標準，確保國民的健康為原則，不存在所謂黑箱的問題，後續談判只要有相關進度，一定會適時向國民說明。

