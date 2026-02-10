為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台灣1月總人口2328萬9045人 連25個月人口負成長

    2026/02/10 15:44 記者李文馨／台北報導
    內政部今天公布最新戶口統計資料，截至2026年1月底，台灣人口數為2328萬9045人，連續25個月負成長；在新生兒部分，1月出生數為8723人，較去年12月減少304人。（資料照）

    內政部今天公布最新戶口統計資料，截至2026年1月底，台灣人口數為2328萬9045人，連續25個月負成長；在新生兒部分，1月出生數為8723人，較去年12月減少304人。（資料照）

    內政部今天公布最新戶口統計資料，截至2026年1月底，台灣人口數為2328萬9045人，與上月比較減少1萬87人，連續25個月負成長；在新生兒部分，1月出生數為8723人，較去年12月減少304人。

    內政部公布2026年1月戶口統計資料，截至1月底，全台人口數為2328萬9045人，較去年同期減少了10萬7004人，平均每天減少293.16人，與去年12月比較減少1萬87人。就縣市別而言，與去年1月相較，人口增加率最高者為桃園市0.67%，其次為新竹縣0.37%、台中市0.23%；人口減少最多為金門縣3.03%，其次為連江縣2.16%、台北市2.08%。

    1月新生兒出生數8723人 較去年同期減少772人

    新生兒部分，今年1月出生數為8723人，約每5.1分鐘出生1人，折合年粗出生率為千分之4.41，較去年1月減少772人，較去年12月減少304人。就縣市別而言，粗出生率最高為雲林縣千分之6.23，其次為台東縣千分之6.05、桃園市千分之5.50；最低為基隆市千分之2.65，其次為嘉義縣千分之3.21、金門縣千分之3.55。

    死亡數部分，今年1月死亡1萬7529人，平均約每2.5分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為千分之8.86，較去年同期增加2511人，較去年12月增加79人。有關遷入遷出人口部分，今年1月遷入人口數為7萬1042人，較去年12月減少3640人；遷出人口數為7萬2323人，較去年12月減少889人，淨遷入人口數為負1281人。

    在人口自然增加方面，台灣1月人口自然增加為負8806人；如果以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，1月為負1281人；整體計算自然增加與社會增加後，1月總人口較去年12月減少1萬87人。

    此外，截至1月底，0至14歲人口數為267萬5210人，占總人口比率11.49%；15至64歲人口數為1592萬1351人，占68.36%；65歲以上人口數為469萬2484人，占20.15%。就縣市別而言，65歲以上人口比率最高為台北市24.26%，最低為新竹縣15.15%。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播