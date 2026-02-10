台灣1月總人口2328萬9045人 連25個月人口負成長

內政部今天公布最新戶口統計資料，截至2026年1月底，台灣人口數為2328萬9045人，連續25個月負成長；在新生兒部分，1月出生數為8723人，較去年12月減少304人。（資料照）

內政部今天公布最新戶口統計資料，截至2026年1月底，台灣人口數為2328萬9045人，與上月比較減少1萬87人，連續25個月負成長；在新生兒部分，1月出生數為8723人，較去年12月減少304人。

內政部公布2026年1月戶口統計資料，截至1月底，全台人口數為2328萬9045人，較去年同期減少了10萬7004人，平均每天減少293.16人，與去年12月比較減少1萬87人。就縣市別而言，與去年1月相較，人口增加率最高者為桃園市0.67%，其次為新竹縣0.37%、台中市0.23%；人口減少最多為金門縣3.03%，其次為連江縣2.16%、台北市2.08%。

1月新生兒出生數8723人 較去年同期減少772人

新生兒部分，今年1月出生數為8723人，約每5.1分鐘出生1人，折合年粗出生率為千分之4.41，較去年1月減少772人，較去年12月減少304人。就縣市別而言，粗出生率最高為雲林縣千分之6.23，其次為台東縣千分之6.05、桃園市千分之5.50；最低為基隆市千分之2.65，其次為嘉義縣千分之3.21、金門縣千分之3.55。

死亡數部分，今年1月死亡1萬7529人，平均約每2.5分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為千分之8.86，較去年同期增加2511人，較去年12月增加79人。有關遷入遷出人口部分，今年1月遷入人口數為7萬1042人，較去年12月減少3640人；遷出人口數為7萬2323人，較去年12月減少889人，淨遷入人口數為負1281人。

在人口自然增加方面，台灣1月人口自然增加為負8806人；如果以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，1月為負1281人；整體計算自然增加與社會增加後，1月總人口較去年12月減少1萬87人。

此外，截至1月底，0至14歲人口數為267萬5210人，占總人口比率11.49%；15至64歲人口數為1592萬1351人，占68.36%；65歲以上人口數為469萬2484人，占20.15%。就縣市別而言，65歲以上人口比率最高為台北市24.26%，最低為新竹縣15.15%。

