    首頁 > 政治

    國民黨新北市長人選呼之欲出 李乾龍曝「這天」可能宣布

    2026/02/10 15:42 記者羅國嘉／新北報導
    國民黨副主席李乾龍（左）今（10）日也直言，侯已向其保證將妥善處理，新北人選預計於農曆春節前拍板，更透露2月13日先嗇宮花燈活動，鄭麗文、李四川、侯友宜等黨內重量級人物將齊聚。（記者羅國嘉攝）

    國民黨副主席李乾龍（左）今（10）日也直言，侯已向其保證將妥善處理，新北人選預計於農曆春節前拍板，更透露2月13日先嗇宮花燈活動，鄭麗文、李四川、侯友宜等黨內重量級人物將齊聚。（記者羅國嘉攝）

    今年底的下屆新北市長選戰，民進黨已提名立委蘇巧慧參戰，早已啟動選戰模式、密集掃街拜票，但國民黨的人選遲未定案，已引起藍營支持者的憂心。藍營地方大老、國民黨副主席李乾龍今天透露，市長侯友宜已向他「掛保證」，一定會妥善處理；李乾龍並說，2月13日的先嗇宮花燈活動，包括黨主席鄭麗文、侯友宜、台北市副市長李四川等黨內重量級人物齊聚。

    雖然李乾龍沒有明說，但據了解，2月13日的活動這一天，藍營的新北市長人選將呼之欲出。

    鄭麗文日前表示，希望能在農曆春節前確定新北市長的提名人選。對於李四川、新北市副市長劉和然這兩位人選，侯友宜已主導協調作業，但相關人士說，李、劉兩人尚未見到面。

    對此，劉和然陣營表示，有關李乾龍的說法與相關的行程安排，並未聽聞，一切尊重黨部的安排，一切按照節奏來，協調作業持續推進中。

