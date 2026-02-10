全力輔選姊姊陳亭妃 台南4連霸議員陳怡珍放棄連任

台南市4連霸議員陳怡珍今天宣布放棄連任，全力輔佐姊姊陳亭妃選台南市長。（記者王姝琇攝）

陳怡珍將任陳亭妃競選總部執行總幹事

台南市議員陳怡珍在姊姊、民進黨提名台南市長參選人陳亭妃陪同，今正式宣布不參與民進黨北區、中西區議員初選登記，盼讓黨內提名競爭單純化、促進整合。未來陳怡珍將全心擔任陳亭妃競選總部執行總幹事。

陳亭妃指出，陳怡珍連續4次參與黨內初選均以民調第1名獲提名，歷次大選也獲鄉親高度肯定，第4屆連任議員也是以第1高票當選，16年來深耕基層，長期服務地方，不少里長都見證她清晨送車、走訪社區的日常，是一步一腳印累積的信任。

陳亭妃表示，身為市長參選人，必須在能力範圍內思考如何讓黨內初選競爭更加單純，北區與中西區是她最熟悉、也是政治與人生的起點，目前已有多位人選投入初選，若陳怡珍再加入，勢必增加競爭與複雜度，經姊妹充分討論後，決定以大局考量、整體選情為優先，陳怡珍將退出這場議員選戰，全心擔任陳亭妃競選總部的執行總幹事，負責選務溝通與協調工作，全力投入市長、議員與里長的選戰整合輔選。

陳怡珍在會中表示，感謝16年來支持她的市民與基層夥伴，外界普遍認為她不論初選或大選，連任議員並不困難，但在市長初選過後，為了團結與讓更多黨內優秀夥伴有參與的空間，她必須做出不參選連任的艱難決定，她強調，服務絕對繼續，未來不論站在什麼位置，怡珍對台南的愛、對基層的承諾，都不會改變，目前最重要的就是專注於市長、議員、里長的輔選工作，協助團隊爭取最大席次，讓台南持續前進，因為我們不只2026要贏，更要打下底氣，讓2028賴總統連任在台南的得票率超過2024賴總統在台南的得票率，因為我們有共同的使命，就是要讓台灣繼續大步向前。

