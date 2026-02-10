為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黎智英遭重判20年 賴清德：再次證明「一國兩制」名存實亡

    2026/02/10 14:48 記者陳昀／台北報導
    香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年監禁，總統賴清德今天表示，這項判決，再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡。（資料照）

    香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反「香港國安法」重判20年監禁，引發國際譴責。總統賴清德今天發文表示，台灣與黎智英及所有守護自由的人們站在一起，這項判決，再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，司法更淪為剝奪人身自由、壓制言論與新聞自由、否定人民問責權利的工具。

    「司法淪為剝奪人身自由、壓制言論自由的工具」

    「台灣與黎智英先生，以及所有守護自由的人們站在一起。」賴清德表示，黎智英先生遭「香港國安法」重判20年監禁。這項判決，再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，司法更淪為剝奪人身自由、壓制言論與新聞自由、否定人民問責權利的工具。

    賴清德指出，黎智英先生長年為自由與民主發聲，卻因此承受超過五年的羈押與長達兩年的審訊，清楚顯示中國當局背棄《中英聯合聲明》，企圖形塑寒蟬效應，並對國際社會所支持的普世價值，造成嚴重威脅。

    賴清德：香港經驗是一記沉痛的警訊

    賴清德說，我們相信，香港的經驗是一記沉痛的警訊，提醒我們民主自由絕非理所當然，再次呼籲北京當局，立即釋放黎智英先生，停止假借司法之名、行政治迫害之實；也呼籲國際社會，務必持續警惕極權擴張對普世人權的衝擊。

    賴清德也強調，台灣將持續堅定守護民主價值，與國際夥伴肩並肩，共同捍衛這份得來不易的自由生活。

    熱門推播