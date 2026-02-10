為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    正國會推「正派台中隊」6人參選市議員 王義川南下助陣

    2026/02/10 14:56 記者歐素美／台中報導
    正國會推出「正派台中隊」6人參選台中市議員，立委王義川南下助陣。（記者歐素美攝）

    正國會推出「正派台中隊」6人參選台中市議員，立委王義川南下助陣。（記者歐素美攝）

    正派台中隊，服務就定位！立委王義川今天南下民進黨台中市黨部，為正常國家推進基金（簡稱正國會）推出的「正派台中隊」6名台中市議員參選人， 登記黨內市議員初選造勢，並特別推薦第2選區新人陳怡潔及第8選區曾咨耀，希望現4名議員協助，讓6人轟不讓，全部當選，並全力輔選市長提名人何欣純。

    王義川表示，正常國家推進基金今天向大家推薦台中6位正派問政的青年，包括第2選區（沙鹿、清水、梧棲）陳怡潔、第3區（龍井、大肚、烏龍）張家銨、第5選區（潭子、大雅、神岡）周永鴻、第8選區（北屯區）曾咨耀、第10選區（中區、西區）江肇國、第12選區（太平）蔡耀頡。

    王義川說，新人陳怡潔曾在市府服務4年，具有20年民代助理經驗，也是最勇敢的參選人，敢去戰議長副議長，那個選區不好戰，要面對全台中最厲害的派系，要特別推薦；還有最資深的新人曾咨耀，要延續父曾朝榮的問政。

    王義川表示，正派台中隊太熟悉市政，問政時總是讓市府難以招架，2位新人也都有市府磨練的經驗，相信這次推出來的6位市議員參選人，不管是否要面臨民調初選，正國會會全力輔選，讓他們順利當選台中市議員。

    王義川指出， 6人在這次市長選舉裡，都是何欣純市長最重要的雷達跟衛星，會一五一十反映基層民意，2014及2018年市府團隊也會全力來協助何欣純市長，讓她能夠通過這次台中市民的檢驗，當選台中市長。

    曾咨耀（左）將接下父親、任現台中市議員曾朝榮（右）的棒子，參選台中市第8選區（北屯區）市議員。（記者歐素美攝）

    曾咨耀（左）將接下父親、任現台中市議員曾朝榮（右）的棒子，參選台中市第8選區（北屯區）市議員。（記者歐素美攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播