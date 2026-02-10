正國會推「正派台中隊」6人參選市議員 王義川南下助陣

正國會推出「正派台中隊」6人參選台中市議員，立委王義川南下助陣。（記者歐素美攝）

正派台中隊，服務就定位！立委王義川今天南下民進黨台中市黨部，為正常國家推進基金（簡稱正國會）推出的「正派台中隊」6名台中市議員參選人， 登記黨內市議員初選造勢，並特別推薦第2選區新人陳怡潔及第8選區曾咨耀，希望現4名議員協助，讓6人轟不讓，全部當選，並全力輔選市長提名人何欣純。

王義川表示，正常國家推進基金今天向大家推薦台中6位正派問政的青年，包括第2選區（沙鹿、清水、梧棲）陳怡潔、第3區（龍井、大肚、烏龍）張家銨、第5選區（潭子、大雅、神岡）周永鴻、第8選區（北屯區）曾咨耀、第10選區（中區、西區）江肇國、第12選區（太平）蔡耀頡。

王義川說，新人陳怡潔曾在市府服務4年，具有20年民代助理經驗，也是最勇敢的參選人，敢去戰議長副議長，那個選區不好戰，要面對全台中最厲害的派系，要特別推薦；還有最資深的新人曾咨耀，要延續父曾朝榮的問政。

王義川表示，正派台中隊太熟悉市政，問政時總是讓市府難以招架，2位新人也都有市府磨練的經驗，相信這次推出來的6位市議員參選人，不管是否要面臨民調初選，正國會會全力輔選，讓他們順利當選台中市議員。

王義川指出， 6人在這次市長選舉裡，都是何欣純市長最重要的雷達跟衛星，會一五一十反映基層民意，2014及2018年市府團隊也會全力來協助何欣純市長，讓她能夠通過這次台中市民的檢驗，當選台中市長。

曾咨耀（左）將接下父親、任現台中市議員曾朝榮（右）的棒子，參選台中市第8選區（北屯區）市議員。（記者歐素美攝）

