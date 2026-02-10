不滿川普賣台3550億軍武？ 路透：北京定調「打獨促統」介入年底選舉

中國全國政協主席王滬寧定調今年對台政策方向。（路透資料照）

中共年度「對台工作會議」10日在北京閉幕，定調今年將「堅定支持島內愛國統一力量」。與以往不同的是，《路透》分析指出，北京此次強硬表態的背後，正值美國川普政府推動史上最大規模對台軍售案之際；且北京明確將目標鎖定台灣今年底的縣市長選舉，意圖透過扶植特定勢力，為2028年大選提前佈>

劍指川普3550億軍售案

《路透》報導特別點出北京對台政策收緊的國際背景。美國總統川普政府去年12月宣布了價值高達111億美元（約新台幣3550億元）的武器包裹，這是史上金額最高的單筆對台軍售案，引發中方強烈不滿。

報導提到，在上週與川普的通話中，中國國家主席習近平再次警告「台灣問題是中美關係重中之重」，要求華府審慎處理軍售議題。在此氛圍下，由中共中央政治局常委、中國全國政協主席王滬寧主持的對台會議，不僅重申「堅決打擊『台獨』分裂勢力」，中國外長王毅的出席，更凸顯北京已將台灣問題視為國際外交戰場的核心，準備對抗外部勢力（即美國）的介入。

鎖定年底縣市長選舉 扶植統一力量

除了外部壓力，《路透》也分析了北京的內部戰略。報導指出，台灣即將在今年底舉行縣市長選舉（九合一選舉），雖然這主要聚焦地方議題，但被視為2028年總統大選的重要前哨戰。

王滬寧在會中下令官員必須「堅定支持島內愛國統一力量」，《路透》解讀，這顯示北京在拒絕與賴清德政府溝通的同時，正試圖繞過官方，直接在台灣內部尋找並強化支持統一的盟友，試圖影響接下來的關鍵選舉走向。

報導最後提及，在兩岸官方持續冷對抗的局勢下，在野黨成為北京接觸的主要管道。國民黨副主席蕭旭岑上週率領智庫代表團赴京與王滬寧會面，雖然蕭旭岑受訪時澄清僅討論觀光議題，但這仍顯示國共交流是目前北京對台工作的重點路徑之一。

