為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    不滿川普賣台3550億軍武？ 路透：北京定調「打獨促統」介入年底選舉

    2026/02/10 15:47 編譯陳成良／綜合報導
    中國全國政協主席王滬寧定調今年對台政策方向。（路透資料照）

    中國全國政協主席王滬寧定調今年對台政策方向。（路透資料照）

    中共年度「對台工作會議」10日在北京閉幕，定調今年將「堅定支持島內愛國統一力量」。與以往不同的是，《路透》分析指出，北京此次強硬表態的背後，正值美國川普政府推動史上最大規模對台軍售案之際；且北京明確將目標鎖定台灣今年底的縣市長選舉，意圖透過扶植特定勢力，為2028年大選提前佈>

    劍指川普3550億軍售案

    《路透》報導特別點出北京對台政策收緊的國際背景。美國總統川普政府去年12月宣布了價值高達111億美元（約新台幣3550億元）的武器包裹，這是史上金額最高的單筆對台軍售案，引發中方強烈不滿。

    報導提到，在上週與川普的通話中，中國國家主席習近平再次警告「台灣問題是中美關係重中之重」，要求華府審慎處理軍售議題。在此氛圍下，由中共中央政治局常委、中國全國政協主席王滬寧主持的對台會議，不僅重申「堅決打擊『台獨』分裂勢力」，中國外長王毅的出席，更凸顯北京已將台灣問題視為國際外交戰場的核心，準備對抗外部勢力（即美國）的介入。

    鎖定年底縣市長選舉 扶植統一力量

    除了外部壓力，《路透》也分析了北京的內部戰略。報導指出，台灣即將在今年底舉行縣市長選舉（九合一選舉），雖然這主要聚焦地方議題，但被視為2028年總統大選的重要前哨戰。

    王滬寧在會中下令官員必須「堅定支持島內愛國統一力量」，《路透》解讀，這顯示北京在拒絕與賴清德政府溝通的同時，正試圖繞過官方，直接在台灣內部尋找並強化支持統一的盟友，試圖影響接下來的關鍵選舉走向。

    報導最後提及，在兩岸官方持續冷對抗的局勢下，在野黨成為北京接觸的主要管道。國民黨副主席蕭旭岑上週率領智庫代表團赴京與王滬寧會面，雖然蕭旭岑受訪時澄清僅討論觀光議題，但這仍顯示國共交流是目前北京對台工作的重點路徑之一。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播