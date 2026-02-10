外交災難！蕭旭岑貶抑AIT處長 吳欣岱：執行北京「去武裝化」KPI？

國民黨副主席蕭旭岑。（記者廖振輝攝）

華盛頓關切我國國會遲未通過國防特別條例草案，美國在台協會（AIT）處長谷立言日前表態支持我方1.25兆元軍購並稱「自由不是免費」，國民黨副主席蕭旭岑卻稱谷立言只比科長大一點，「台灣卻被比司長小的官員要求東要求西」，引外界議論。台灣基進台北黨部主委吳欣岱表示，一個當過總統府副秘書長的人，竟然指著代表美國國務卿的處長嫌職等不夠，這種發言根本是外交的災難，更暴露他骨子裡對民主體制的全然無知。

「蕭旭岑的失智列車：美台關係防呆指南」吳欣岱今日於臉書粉專發文指出，看到中國國民黨副主席蕭旭岑譏諷AIT處長谷立言「職級只比科長大一點」，實在讓人嘆為觀止。

立場不同沒關係，講清楚不要雙標就好，因為雙標就是騙自己也騙支持者，十分缺德啊。為了還不知道為什麼現在的中國國民黨這麼荒腔走板的支持者，接續來幫大家一步步解析他手中的天朝劇本：

第一、對威權體制的心理跪拜：當北京紅地毯遮蔽外交視野

為什麼蕭副主席會看走眼？他在專訪中不小心說了實話：因為他在北京見到了「正國級」的王滬寧。在他眼中，只有中共那種「官大一級壓死人」的排場才叫外交；美國這種講究實務、民主授權的體制，在他世界裡可能排不上位。

現實是，谷立言是印太資歷豐厚的資深外交官，美國務院特別表示，AIT處長是國務卿在台代表，充分代表美國政府的立場。可見蕭旭岑刻意的矮化，暴露出他根本是抱持「朝拜天朝」的心態在看世界。

第二、「對中國卑躬屈膝，對美國頤指氣使：嘆為觀止的雙標」。最諷刺的是，他在北京面對王滬寧，即便對方當面威脅「和平的基礎是統一」，他連半句反駁都不敢，乖得像在聽旨；一回到台灣，面對支持我們國防的美國盟友，卻立刻擺出大官姿態，羞辱人家層級不夠。

這種對敵人卑躬屈膝，對盟友頤指氣使的嘴臉，簡直是外交奇觀，反映出他根本不在乎台灣尊嚴，只在乎北京老大哥高不高興，直接把台灣目前最大在野黨矮化為進貢天子的番邦使臣。

第三、「北京的遙控器：這是在執行『去武裝化』KPI」。時間點更是精彩。蕭旭岑2月初才被王滬寧接見，一回台就向美國開火。媒體報導中共2026對台核心就是要「結合島內力量，阻止美國武裝台灣」。

當谷立言在推動國防預算，蕭旭岑就跳出來諷刺對方是「科長」，以為把美國代表貶低成路人甲，就能把保衛台灣的預算抹黑成勒索。這擺明與北京同個鼻孔出氣，試圖從內部瓦解台灣的國防防線。

第四、「連中國國民黨都不想上的失智列車：蕭旭岑難看的獨角戲 」。最尷尬的是，這番疑美操作連中國國民黨內部都急著切割。盧秀燕滅火強調台美關係重要，江啟臣直接糾正谷立言是「中將級」人物。

當同黨有民意基礎的實力派都忙著劃清界線，蕭旭岑還在自嗨「實話實說」，說明他已經不在乎台灣民意，只在乎北京對他的戰績是否滿意。台灣早就不在威權排場裡卑微，我們選擇合作看的是價值與實力。當盟友忙著幫台灣建構去紅供應鏈、接軌全球AI產業，「蕭旭岑卻還在領北京劇本，試圖切斷台灣的自衛能力」。

吳欣岱直指，「這種背棄台灣利益、開歷史倒車的失智列車，我們拒絕搭乘。台灣人的尊嚴是建立在強大的國防與科技實力上，絕不是靠對中國卑躬屈膝、回頭再對盟友指桑罵槐換來的」。

另，蕭旭岑今日回應，他的重點主要是在於傳達台灣人的心聲，不管我們與美國再好，我們有我們的立場，要為民守護荷包，要有合理的軍購，一味的去接受，他覺得也不是符合台灣人的利益，「我講了應該講的話，我沒有不敬之意」。

吳欣岱。（資料照）

中國的國民黨副主席蕭旭岑（左），4日於北京人民大會堂會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧（右）。（國民黨提供）

