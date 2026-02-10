高金案》花蓮縣議員簡智隆也同遭約談

無黨籍立委高金素梅今早傳出遭到檢調搜索，過去擔任過高金助理、無黨籍花蓮縣議員簡智隆也同遭約談。（翻攝簡智隆臉書）

無黨籍立委高金素梅今早傳出遭到檢調搜索，台北地檢署查出，高金素梅在助理費核銷過程疑涉貪污，另有3位出身屏東、台東與花蓮的縣議員與高金素梅2位助理一併遭約談，無黨籍花蓮縣議員簡智隆的手機跟辦公室都無人接聽。據了解，簡智隆過去擔任過高金的助理，負責處理花蓮的選民服務案件，臉書也是有跟高金的合照。

無黨籍花蓮縣議員簡智隆為花蓮縣第九選區（涵蓋鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉及萬榮鄉）山地原住民縣議員選舉區，第19、20屆議員，四年前尋求連任議員的時候，被地方視為高金素梅子弟兵，以過半數2090票順利連任；去年國民黨黨主席選舉時，也曾在臉書公開支持羅智強參選黨主席。

簡智隆過去擔任過前縣議員林榮輝的助理，為萬榮鄉布農族人，過去在2008年因幫忙賄選，遭法院依違反選罷法，對於有投票權之人，交付賄賂，而約其投票權為一定之行使，處有期徒刑壹年捌月，緩刑參年，褫奪公權參年，因選罷法修正後不能參選，此本屆準備改推妻子參選。

簡智隆從基層出身，在地方評價為問政認真、勤跑部落、為人低調，相當關心偏鄉、原民地區的公共基礎設施，對於部落學童教育也很重視，去年花蓮馬太鞍堰塞湖發生重大災害，簡智隆還在議會上要求縣長徐榛蔚公開對光復鄉民道歉，對於簡智隆被約談，鄉親相當驚訝，認為應該只是去協助釐清案情，應該會沒事。

