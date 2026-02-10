國共智庫論壇喊「兩岸都是中國人」 最新民調曝光：48％民眾不挺

國共兩黨在論壇中強調要讓台商「重返中國」，最新民調顯示，有52.7％過半數的民眾不表支持，僅32.4％的民眾認同。圖為國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國共日前合辦智庫論壇，國民黨副主席蕭旭岑率團赴中出席，會見中國全國政協主席王滬寧，雙方更發布共15項共同意見，要推動解除民進黨對兩岸人員往來的人為限制，更喊「堅持九二共識、反對台獨」，「兩岸都是中國人」；中華亞太菁英協會今（10）日發布最新民調，48％民眾不支持國共智庫論壇，支持民眾僅有31.7％。

國共兩黨在論壇中強調要讓台商「重返中國」，最新民調顯示，有52.7％過半數的民眾不表支持，僅32.4％的民眾認同；針對國民黨不斷聲稱，要在「九二共識」的基礎上恢復兩岸互動，有46.1％民眾表示反對，39.9％民眾表達支持。

請繼續往下閱讀...

中華亞太菁英協會指出，本題提問並未明確提示北京的「九二共識」就是「一國兩制下的九二共識」，或許致使部分民眾對「九二共識」認識上的混淆。特別是18至24歲年輕族群，對本題的支持更高於其他年齡層，或代表中國對年輕族群的統戰滲透工作更為深入。

此外，國民黨拒審國防預算與軍購法案，54.7％過半民眾表達反對立場，僅34.9％的民眾表示認同。

對於國共智庫論壇後，國民黨主席鄭麗文盼與中共領導人習近平舉行「鄭習會」，台灣民眾態是褒貶不一，有44.4％民眾表示不支持，也有43.2％民眾認同支持。

協會分析，本題「未表態率」是各題最低，僅有10.4％，凸顯出台灣民眾對於軍購議題的關切與重視。

本次民調訪問是今年2月6日至7日，委託大地民意研究公司進行訪問。本次調查方法係以市話訪問，依各縣市選舉人口，採分層隨機抽樣，電話號碼後兩碼隨機。成功訪問1015位全國22縣市年滿18歲以上的民眾，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.08％。

