檢調約談高金素梅且搜索辦公室、住家 國民黨團：尊重司法調查

立法院國民黨黨團書記長林沛祥（中）回應，針對高金素梅遭檢調搜索、約談，黨團尊重司法調查，也呼籲媒體勿含沙射影，靜待調查結果。（記者陳治程攝）

無黨籍立委高金素梅今早傳出因涉及詐領助理費等情事，遭檢調持票搜索立院辦公室、住家，且牽連多位議員到案約談，偵辦作業持續中，對此，國民黨黨團表示，基於無罪推定原則，他們尊重司法調查，呼籲後續判決應公正、公開，莫有預設立場；台北地檢署說明，高金涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，目前已持票搜索住所、國會辦公室等共30處並約18人，全案調查中。

媒體提問，面對無黨籍立委高金素梅委員遭搜索、約談，國民黨黨團書記長林沛祥回應，國民黨團支持無罪推論原則，尊重司法調查，也呼籲司法調查結果公平、公正、公開，不應帶預設立場進行政治性辦案，讓人民信服。

本報稍早獨家報導，無黨籍立委高金素梅今早因涉嫌詐領助理費遭檢調搜索國會辦公室、住所，更涉嫌收受中資參選立委，恐一併觸犯「反滲透法」，全案調查持續進行中。

檢調今（10）早持搜索票前往無黨籍立委高金素梅辦公室搜索，並扣押相關證物。（記者塗建榮攝）

