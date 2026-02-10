為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    檢調約談高金素梅且搜索辦公室、住家 國民黨團：尊重司法調查

    2026/02/10 13:21 記者陳治程／台北報導
    立法院國民黨黨團書記長林沛祥（中）回應，針對高金素梅遭檢調搜索、約談，黨團尊重司法調查，也呼籲媒體勿含沙射影，靜待調查結果。（記者陳治程攝）

    立法院國民黨黨團書記長林沛祥（中）回應，針對高金素梅遭檢調搜索、約談，黨團尊重司法調查，也呼籲媒體勿含沙射影，靜待調查結果。（記者陳治程攝）

    無黨籍立委高金素梅今早傳出因涉及詐領助理費等情事，遭檢調持票搜索立院辦公室、住家，且牽連多位議員到案約談，偵辦作業持續中，對此，國民黨黨團表示，基於無罪推定原則，他們尊重司法調查，呼籲後續判決應公正、公開，莫有預設立場；台北地檢署說明，高金涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，目前已持票搜索住所、國會辦公室等共30處並約18人，全案調查中。

    媒體提問，面對無黨籍立委高金素梅委員遭搜索、約談，國民黨黨團書記長林沛祥回應，國民黨團支持無罪推論原則，尊重司法調查，也呼籲司法調查結果公平、公正、公開，不應帶預設立場進行政治性辦案，讓人民信服。

    本報稍早獨家報導，無黨籍立委高金素梅今早因涉嫌詐領助理費遭檢調搜索國會辦公室、住所，更涉嫌收受中資參選立委，恐一併觸犯「反滲透法」，全案調查持續進行中。

    檢調今（10）早持搜索票前往無黨籍立委高金素梅辦公室搜索，並扣押相關證物。（記者塗建榮攝）

    檢調今（10）早持搜索票前往無黨籍立委高金素梅辦公室搜索，並扣押相關證物。（記者塗建榮攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播