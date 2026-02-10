何敏誠女兒何翊綾、石岡九房里長張鴻斌 登記民進黨中市議員初選

何翊綾在父親何敏誠陪同下，到民進黨台中市黨部登記參選台中市第11選區市議員。（記者歐素美攝）

何春木家族第三代、台中市議員何敏誠的女兒何翊綾，今天到民進黨台中市黨部登記參選台中市第11選區（東區、南區）議員黨內初選；石岡區九房里長張鴻斌，今天也前往登記參選第14選區（東勢、新社、石岡、和平）議員，民進黨台中市黨部主委許木桂表示，因新潮流系蔡其昌山城主任詹智翔也登記參選，第14選區將辦理初選。

何翊綾今天在父親何敏誠等陪同下，到民進黨台中市黨部登記參選，何翊綾不僅擁有豐富的基層服務經驗，更在飯店、科技、傳統產業與保險業歷練多年，對台中市的治安、少子化及AI浪潮下的教育轉型有著第一線的深刻觀察，面對國內外政經環境的挑戰，她決定不再只當旁觀者，而是要轉化為「守護者」，承襲家族對土地的熱愛，主動為家鄉解決問題。

請繼續往下閱讀...

何翊綾表示，「我回來顧家了」！她承諾將發揮自身在業界歷練的彈性優勢與為母韌性，守護東南區的發展，並與市民共同努力，推動台中與台灣的進步。

石岡區九房里長張鴻斌今天也前往登記參選市議員，張鴻斌表示，他長期擔任市議員蔡成圭特助，蔡成圭宣布不再連任，2年前即徵詢他的參選意願，原本蔡的媳婦要接棒，但嘗試跑基層後仍決定以家庭為重，他才決定出來參選，以他長期勤跑基層、服務地方的經驗，相信可以為山城爭取更多建設。

石岡區九房里長張鴻斌（左4）在支持者陪同下，登記參與民進黨台中市第14選區市議員初選。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法