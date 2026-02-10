為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨桃園市議員初選登記 吳思瑤助攻子弟兵許家睿、項柏翰

    2026/02/10 13:06 記者鄭淑婷／桃園報導
    民進黨桃園市議員初選登記最後一天，立委吳思瑤（中）陪同子弟兵許家睿（左）、項柏翰（右）完成登記。（記者鄭淑婷攝）

    民進黨桃園市議員初選登記最後一天，立委吳思瑤（中）陪同子弟兵許家睿（左）、項柏翰（右）完成登記。（記者鄭淑婷攝）

    民進黨桃園市議員初選登記今（10）日最後一天，立委吳思瑤陪同子弟兵許家睿、項柏翰登記，許家睿爭取八德區議員連任，項柏翰則是以新人之姿挑戰楊梅區議員選舉。

    許家睿、項柏翰前後擔任吳思瑤國會幕僚工作，吳思瑤笑稱自己是「政治圈魔鬼訓練營的班主任」，許家睿及項柏翰都曾經歷過紮實及深厚的訓練，許家睿4年前轉戰議員，在議會的好成績、好表現有目共睹，近日更接下桃園市議會民進黨團總召，代表他在議會的表現獲得黨團同仁的肯定，而項柏翰今年也將投入議員選舉。

    32歲的年紀但政治資歷超過10年，從前市長鄭文燦團隊到她的國會辦公室歷練，不僅有中央的視野，更有地方服務的訓練，她自己也是33歲那年從第二線幕僚走向第一線參政，現在的項柏翰就像當年的她及許家睿一樣，充滿抱負及理想，期盼他帶著實踐力及創新視野，來為桃園的鄉親服務。

    繼4年前發給許家睿魔鬼訓練班結業證書，吳思瑤也比照為項柏翰在結業證書上簽名，並在畫有棒球場的項柏翰手拿板上，逐一在123壘及本壘貼上年輕創新、國際視野、專業問政、誠懇服務，3人也共同揮棒象徵選戰揮出全壘打。

    吳思瑤最後更拿出50萬元現金，作為項柏翰的初選登記費用，她笑說，這是她的年終獎金，希望將這筆錢用在更好的地方，只要能夠把錢化為最有用的力量、有利於台灣的能量，這筆錢就花得太值得了，希望項柏翰帶著她的祝福投入議員選舉。

    民進黨桃園市議員初選登記最後一天，立委吳思瑤（中）陪同子弟兵許家睿（右）、項柏翰（左）完成登記。（記者鄭淑婷攝）

    民進黨桃園市議員初選登記最後一天，立委吳思瑤（中）陪同子弟兵許家睿（右）、項柏翰（左）完成登記。（記者鄭淑婷攝）

    立委吳思瑤笑說，許家睿（左）、項柏翰（右）都歷經過她的「魔鬼訓練班」。（記者鄭淑婷攝）

    立委吳思瑤笑說，許家睿（左）、項柏翰（右）都歷經過她的「魔鬼訓練班」。（記者鄭淑婷攝）

    立委吳思瑤（中）力薦項柏翰（右）具有年輕創新、國際視野、專業問政、誠懇服務等特質。（記者鄭淑婷攝）

    立委吳思瑤（中）力薦項柏翰（右）具有年輕創新、國際視野、專業問政、誠懇服務等特質。（記者鄭淑婷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播