    政治

    國民黨台中市長之爭 王義川：楊瓊瓔「人人好」江啟臣「會驚」

    2026/02/10 14:57 記者歐素美／台中報導
    針對國民黨台中市長的姐弟之爭，立委王義川說，楊瓊瓔「人人好」，江啟臣「會驚」。（記者歐素美攝）

    國民黨台中市長人選還在「姐弟之爭」，民進黨不僅市長提名人就定位，市議員也都陸續完成登記，準備邁入下一步的初選，立委王義川對此表示，江啟臣之前勢在必得，楊瓊瓔憑藉人緣好，農曆年急起直追，江啟臣恐要緊張，但兩人都很優秀，希望國民黨提名後，能與何欣純來場君子之爭。

    王義川今天南下台中，媒體詢問國民黨台中市長人選還在「姐弟之爭」，民進黨不僅市長提名人就定位，市議員也都陸續完成登記，準備邁入下一步的初選，他怎麼看？

    王義川說，民黨很早就提名何欣純參選台中市長，民進黨起跑相當快，何欣純很早就跨出立委選區，相信接下來10個月的時間，何欣純會更了解全部的台中市區。

    他表示，國民黨兩位市長參選人都很優秀，尤其楊瓊瓔立委跑基層的功力，我們大家都要學習，也因為這樣，讓原本裹足不前、龜龜鱉鱉、畏畏縮縮的江啟臣「會驚」，本來江啟臣勢在必得，沒辦法楊瓊瓔的個性「人人好」，農曆年讓她闖下去，江啟臣可能「很要緊」。

    但王義川說，兩位參選人都很優秀，希望提名之後跟何欣純來場君子之爭，至於國民黨內部如何，是他們的問題，何欣純繼續跑她的行程，民進黨市議員會全力支持何欣純，民進黨的態度就是這樣。

