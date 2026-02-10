請里幹事代送茶葉禮盒給里長 竹市養工處長李吳喜挨批

甫上任請里幹事代送茶葉禮盒給里長？新竹市府新上任養工處長李吳喜擁好人緣但挨批官很大。李吳喜澄清未請里幹事代轉送。（記者洪美秀翻攝）

新竹市府養工處與數發處6日甫掛牌成立，新任養工處長李吳喜由議會議事組主任轉任處長，李吳喜近期自掏腰包近10萬元購買茶葉禮盒贈送轄內122名里長，並透過里幹事代為發送，挨批發送個人茶葉禮盒非公務事項，不應由里幹事代為發送，且在公務群組發布此訊息，相當不妥，有的私下說李吳喜升官了，基層里幹事不敢說不。

李吳喜澄清他是請區長代為轉送，並非里幹事，由於很多里長都很支持市政工作，加上他過去擔任區長，與里長多有交情，此次接任養工處長，除已用電話向各里長說明，也希望未來若有市府需要服務的，養工處一定盡力協助，此次是用他個人名義與市長高虹安的名字聯名送給里長，並未用到公務預算，且是個人自掏腰包，且是請區長私下代為轉送，就是希望不要影響公務運作，絕無用權勢要里幹事代轉送。

對此，竹市三區長強調是透過里長聯誼會請代為轉送，並非由公務系統轉送。

李吳喜擔任過北區與東區區長，也在議會擔任議事組主任，與里長互動關係良好，且因個性隨和擁有好人緣，此次升任養工處長，許多里長也聯名送花到李吳喜辦公室。李吳喜強調，他是到市府做事，未來很多事還要請里長幫忙，因此才會自掏腰包送茶葉禮盒謝謝里長們。

