蘇巧慧：6大福利政見考量過地方財政 當選會一一執行

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今早帶新北市議員初選參選人戴翎育（左1）、李宇翔辦公室團隊到林口市場掃街。（記者黃政嘉攝）

農曆春節將近，2026新北市長選戰熱度也隨之加溫，民進黨參選人蘇巧慧與民眾黨參選人黃國昌，兩人今早分別在林口、中和景新市場帶著團隊掃街拜年，各自爭取鄉親支持，蘇巧慧今天受訪時主動重申，她的6大福利政見都是比對中央和地方政策後，也在考量地方財政後，才負責任地提出來，未來若當選，都會一一執行，希望大家認同並給予支持。

「台灣隊加油、新北隊出發！」蘇巧慧今早繼續「母雞帶小雞」，攜手民進黨新北市議員初選參選人戴翎育、李宇翔辦公室團隊一同到林口市場發送菜瓜布拜年，在地資深民進黨員王森三也到場為蘇巧慧加油，蘇巧慧感動到大力擁抱，掃街過程，有攤商熱情比讚、喊道「衝衝衝」，甚至關心詢問蘇巧慧「會不會選上？」，蘇巧慧笑喊「打拼就會上！」，並與民眾一一握手、合影。

蘇巧慧表示，今早已是第21場的市場拜年活動，謝謝戴翎育、李宇翔辦公室團隊一同向林口的鄉親打招呼，新年就要到囉，希望大家都好好準備過好年。

蘇巧慧另表示：「關於我提出的福利政見，大家如果有意見的話，其實我覺得這件事情很簡單，就是選『做得到』的人，選『蘇巧慧』，因為我的6大福利政見，其實都是比對中央和地方的政策之後，也在考量地方財政之後，才非常負責任地提出來，這些政見，未來只要是我當選，都會一一來執行，所以我們是很認真地向新北市報告未來的願景，希望大家能夠認同，並且給我們支持。」

林口在地資深民進黨員到場為蘇巧慧加油，蘇巧慧感動到大力擁抱。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今到林口市場發送菜瓜布。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今到林口市場拜年。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今早帶新北市議員初選參選人戴翎育、李宇翔辦公室團隊到林口市場掃街，與店家合影。（記者黃政嘉攝）

