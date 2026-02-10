台美關稅協議簽署在即 國民黨質疑四大項目籲反黑箱

國民黨首席副書記長許宇甄、書記長林沛祥及立委王鴻薇今（10）日召開記者會，呼籲府院公開說明台美關稅協議法案簽署，拒絕黑箱作業。（記者陳治程攝）

台美對等關稅談判日前完成，外傳「台美對等貿易協定」（ART）可望於農曆春節前簽署；對此，中國國民黨團今（10日）召開記者會質疑，政府簽署法案在即，卻仍對進口品項關稅調整諱莫如深，不只透露水果、液態乳全面零關稅，更計畫開放進口美國牛絞肉、牛內臟，並放寬萊克多巴胺標準，同時質疑政府承諾向美採購能源，恐降低我國際市場議價能力，呼籲政府公開說明，莫黑箱作業。

立法院國民黨黨團今日召開「台美關稅協議 打破黑箱 全民監督」記者會，公開質疑政府簽署「台美對等貿易協定」在即，卻對簽約後進口品項稅率調整、國內產業衝擊鮮少說明，共同呼籲拒絕黑箱作業。

請繼續往下閱讀...

國民黨首席副書記長許宇甄表示，據了解，美方此次已要求水果、液態乳輸台全面零關稅，且我國擬對15項的豬肉產品分3年將稅率減半，並對鴨肉、鵝肉、葡萄等31項農產品降稅一半，要求政府應對農民說明上述產品進口降稅後衝擊，以及因應作為。

他指出，美國占我液態乳進口首位、輸入超過3萬公噸，若取消每公斤15.6元關稅，恐失去保護本土鮮乳在市場上的最後一道防線，壓縮國產鮮乳生存空間。他另質疑，針對美牛進口放寬，針對萊克多巴胺容許量是否會拉高？是否放寬牛絞肉、內臟進口？基改食品是否進入校園？相關議題應加以詳細說明。

立委王鴻薇則指出，據他了解，除多項農產品大量開放進口外，美製汽車進口關稅也將降為零並取消限額；保健食品稅率也將從30%大幅降至10%，農業、工業零關稅產品超過6千項，但相關協定細節卻對受影響的企業、民眾及勞工諱莫如深，形容是「醜媳婦終究要見公婆」，再次呼籲政府出面說清楚。此外，她特別提及國內螺絲扣件廠商，因前者目前適用鋼鋁50%的高關稅，這些南部業者也希望爭取豁免關稅，否則恐無利可言。

針對能源問題，國民黨團書記長林沛祥質疑，據了解，政府已承諾中油等國營事業向美國採購高達444億美元（約新台幣1.38兆元）的液態天然氣、石油，加上252億美元（約新台幣7853億元）的電力設備、儲能跟工業產品，占我未來對美能源採購35%，他認為，能源高度集中於單一來源恐弱化我能源議價能力、更易受國際形勢變動影響，當區域局勢緊張、供應中斷，民生及產業運作將首當其衝。要求政府對能源風險與備援評估、多元化能源來源規畫等評估與否進行說明，重申台美貿易關係固然重要，但重要不等於「可以黑箱」，要求賴清德在簽約前應和國會與人民說清楚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法