高金素梅案延燒！檢調兵分多路搜索 台東縣議員陳政宗被約談

台東縣議員陳政宗在住處遭檢調帶走進行複訊。（資料照）

​台北地檢署偵辦立委高金素梅涉嫌詐領助理費案，案情持續擴大。檢調單位今（10）日上午兵分多路搜索，除了前往高金素梅位於陽明山的住處與立法院辦公室外，與其長期保持良好互動、曾聯手參選立委的台東縣無黨籍議員陳政宗也在約談名單之列。

​根據了解，檢調懷疑該案涉及利用人頭詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領協會補助款等多項罪嫌。上午8點多，陳政宗在住處遭檢調帶走進行複訊，目前人尚未返回。

​陳政宗位於台東的服務處，現場大門深鎖，並未對外開放。陳政宗的姊姊表示，弟弟上午約8點多被約談後便失去聯繫，目前還在等待進一步消息。她神情凝重地提到，針對弟弟被約談的原因，她推測可能與先前「疫苗」的相關爭議事件有關。

​高金素梅與陳政宗兩人關係深厚，曾多次同框宣示要共同進入立法院為原住民族權益發聲。如今兩人雙雙捲入司法案件，案情是否會進一步向上發展，仍有待檢警進一步釐清。

台東縣議員陳政宗與立委高金素梅交情深厚，其服務處有兩人同框看板。（記者黃明堂翻攝）

