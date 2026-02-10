為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高金素梅案延燒！檢調兵分多路搜索 台東縣議員陳政宗被約談

    2026/02/10 12:18 記者黃明堂／台東報導
    台東縣議員陳政宗在住處遭檢調帶走進行複訊。（資料照）

    台東縣議員陳政宗在住處遭檢調帶走進行複訊。（資料照）

    ​台北地檢署偵辦立委高金素梅涉嫌詐領助理費案，案情持續擴大。檢調單位今（10）日上午兵分多路搜索，除了前往高金素梅位於陽明山的住處與立法院辦公室外，與其長期保持良好互動、曾聯手參選立委的台東縣無黨籍議員陳政宗也在約談名單之列。

    ​根據了解，檢調懷疑該案涉及利用人頭詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領協會補助款等多項罪嫌。上午8點多，陳政宗在住處遭檢調帶走進行複訊，目前人尚未返回。

    ​陳政宗位於台東的服務處，現場大門深鎖，並未對外開放。陳政宗的姊姊表示，弟弟上午約8點多被約談後便失去聯繫，目前還在等待進一步消息。她神情凝重地提到，針對弟弟被約談的原因，她推測可能與先前「疫苗」的相關爭議事件有關。

    ​高金素梅與陳政宗兩人關係深厚，曾多次同框宣示要共同進入立法院為原住民族權益發聲。如今兩人雙雙捲入司法案件，案情是否會進一步向上發展，仍有待檢警進一步釐清。

    台東縣議員陳政宗與立委高金素梅交情深厚，其服務處有兩人同框看板。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣議員陳政宗與立委高金素梅交情深厚，其服務處有兩人同框看板。（記者黃明堂翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播