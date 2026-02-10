掃街雙和遇嗆聲、被質疑搶藍營票倉 黃國昌：不需這樣界定

民眾黨新北市參選人、黨主席黃國昌今陪黨籍中和區市議員參選人陳怡君到雙和掃街、發春聯，支持者當街送禮給黃國昌。（記者羅國嘉攝）

民眾黨新北市參選人、黨主席黃國昌今（10日）陪黨籍中和區市議員參選人陳怡君到雙和掃街、發春聯，爭取攤商和民眾支持。然而，中和一向被視為深藍選區，被外界質疑黃是否是在搶藍營票倉？對此，黃國昌表示，不需要這樣界定。新北各區都有不同政黨支持者，大家都是新北市民，都值得最好的對待。台灣是多元民主社會，不必用誰搶誰的票來解讀，敞開心胸才是台灣民主要走的正道。

黃國昌今天上午9點許陪同陳怡君到中和景新市場掃街、發春聯，隨後在到永和民治市場掃街，他和攤商、民眾互動，現場氣氛卻兩樣情，有的熱情寒暄、握手，更喊「本人很帥」，但也有不少民眾見到黃就怒批「政黨都貪污了，你敢來這邊，好不要臉」、「民調差人那麼多，與國民黨合起來就好了」。

雙和被視為深藍選區，黃今天到兩地市場掃街，有外界質疑是否是在搶藍營票倉？黃國昌表示，不需要這樣界定。新北各區都有不同政黨支持者，大家都是新北市民，都值得最好的對待。台灣是多元民主社會，不必用誰搶誰的票來解讀，敞開心胸才是正道。

黃國昌也說，參選人在街頭、市場遇到不同意見是正常的。希望台灣社會少一些謾罵，多一些理性討論。政治人物不應激化對立，而應以溫和理性的態度面對不同聲音，這才是民主應有的樣貌。

而日前陳怡君在中和市場掃街拜票時，遭一名騎腳踏車的男子當眾質疑，批評民眾黨推出擁有中國籍的李貞秀擔任立委是「不要臉、厚臉皮」。陳當下雖回應「她是中華民國人」，但事後於社群發文點名該民眾為罷免團體成員高某某，並質疑這是場「精心設計」的戲碼，此舉意外引發輿論反彈，遭批公布民眾姓名是在霸凌、閃躲問題。對此，陳回應，如何找出讓中和人民可以生活更好，都是她的想法，但一些撕裂對立、激進的作法，都願意好好坐下來談。

另外，針對三蘆議員初選民調，被視為黃國昌子弟兵的周曉芸，敗給黑馬陳彥廷，周曉芸提起複查。黃國昌今天說，兩批不一樣的樣本，回覆的狀況天差地別，調查報告初稿已經做出來，今天下午會邀請學者專家到選決會，也讓民調機構說明，兩個候選人也都會邀請列席。

