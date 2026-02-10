為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳見賢登記竹縣長藍營初選 徐欣瑩到竹市同台高虹安、籲陳同意全民調

    2026/02/10 12:12 記者洪美秀／新竹報導
    國民黨新竹縣立委徐欣瑩到新竹市同台新竹市長高虹安，對黨內同志陳見賢今天黨內初選登記，徐呼籲既然陳見賢民調高，希望能同意採全民調方式。（記者洪美秀攝）

    國民黨新竹縣立委徐欣瑩到新竹市同台新竹市長高虹安，對黨內同志陳見賢今天黨內初選登記，徐呼籲既然陳見賢民調高，希望能同意採全民調方式。（記者洪美秀攝）

    新竹市府今天舉辦城市畫卷-故宮X新竹數位特展活動，新竹縣籍立委徐欣瑩正爭取國民黨新竹縣長提名，對另名黨內對手新竹縣副縣長陳見賢今天黨內初選登記，徐欣瑩選擇到新竹市與市長高虹安同台，更四兩撥千斤提到，陳見賢近期民調領先幅度很大，很希望既然陳見賢的民調數據這麼亮眼，是不是也能夠支持以「全民調」的方式進行。

    徐欣瑩今天到新竹市，與陳見賢「王不見王」，更選擇與高虹安同台，並稱她與高虹安都是理工出身背景，未來希望能新竹縣市共好，營造大新竹光榮景象。徐欣瑩對媒體詢問陳見賢登記黨內初選爭取縣長提名一事，反提到，最近聽說陳見賢的民調大幅領先，且領先的幅度相當大。所以，非常希望既然陳見賢的民調數據這麼亮眼，是不是也能夠支持以「全民調」的方式來進行後續的縣長提名程序。

    媒體詢問，最後不管結果如何，會採取什麼樣的行動？徐欣瑩則打悲情牌，她說： 大家可能不知道，這陣子以來其實一直感到很委屈。不過，今天受高虹安邀請到這裡參加這麼棒的活動，還是會先以這項活動為主。

    不過，高虹安與徐欣瑩雙方的互動不多，也少有同框情形，高虹安對徐欣瑩也保持觀望態度。

    國民黨新竹縣立委徐欣瑩到新竹市同台新竹市長高虹安，對黨內同志陳見賢今天黨內初選登記，徐呼籲既然陳見賢民調高，希望能同意採全民調方式。（記者洪美秀攝）

    國民黨新竹縣立委徐欣瑩到新竹市同台新竹市長高虹安，對黨內同志陳見賢今天黨內初選登記，徐呼籲既然陳見賢民調高，希望能同意採全民調方式。（記者洪美秀攝）

    國民黨新竹縣立委徐欣瑩到新竹市同台新竹市長高虹安，對黨內同志陳見賢今天黨內初選登記，徐呼籲既然陳見賢民調高，希望能同意採全民調方式。（記者洪美秀攝）

    國民黨新竹縣立委徐欣瑩到新竹市同台新竹市長高虹安，對黨內同志陳見賢今天黨內初選登記，徐呼籲既然陳見賢民調高，希望能同意採全民調方式。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播