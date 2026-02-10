陳見賢登記竹縣長藍營初選 徐欣瑩到竹市同台高虹安、籲陳同意全民調

國民黨新竹縣立委徐欣瑩到新竹市同台新竹市長高虹安，對黨內同志陳見賢今天黨內初選登記，徐呼籲既然陳見賢民調高，希望能同意採全民調方式。（記者洪美秀攝）

新竹市府今天舉辦城市畫卷-故宮X新竹數位特展活動，新竹縣籍立委徐欣瑩正爭取國民黨新竹縣長提名，對另名黨內對手新竹縣副縣長陳見賢今天黨內初選登記，徐欣瑩選擇到新竹市與市長高虹安同台，更四兩撥千斤提到，陳見賢近期民調領先幅度很大，很希望既然陳見賢的民調數據這麼亮眼，是不是也能夠支持以「全民調」的方式進行。

徐欣瑩今天到新竹市，與陳見賢「王不見王」，更選擇與高虹安同台，並稱她與高虹安都是理工出身背景，未來希望能新竹縣市共好，營造大新竹光榮景象。徐欣瑩對媒體詢問陳見賢登記黨內初選爭取縣長提名一事，反提到，最近聽說陳見賢的民調大幅領先，且領先的幅度相當大。所以，非常希望既然陳見賢的民調數據這麼亮眼，是不是也能夠支持以「全民調」的方式來進行後續的縣長提名程序。

媒體詢問，最後不管結果如何，會採取什麼樣的行動？徐欣瑩則打悲情牌，她說： 大家可能不知道，這陣子以來其實一直感到很委屈。不過，今天受高虹安邀請到這裡參加這麼棒的活動，還是會先以這項活動為主。

不過，高虹安與徐欣瑩雙方的互動不多，也少有同框情形，高虹安對徐欣瑩也保持觀望態度。

