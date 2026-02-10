為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    對我F-16放干擾彈！英媒爆共機去年圍台軍演危險挑釁

    2026/02/10 12:18 即時新聞／綜合報導
    我國F-16戰機示意圖，非新聞當事戰機。（資料照）

    我國F-16戰機示意圖，非新聞當事戰機。（資料照）

    英國媒體《金融時報》爆料，去年底中共解放軍在台灣周邊軍演期間，共機對我F-16戰機進行施放干擾彈等異常危險的飛行動作挑釁。

    《金融時報》報導，據知情人士和台灣國防部一份向美軍分享的報告透露，中共「正義使命-2025」軍演期間，多次出現挑釁飛行動作。12月29日有1架中共殲-16戰機穿越台海中線，我F-16戰機緊急升空監控，共機竟對我戰機施放干擾彈。

    第二起事件中，一架共軍殲-16「非常靠近」地飛在一架台灣F-16後方，消息人士直言「基本處於開火位置」。

    3名知情人士指出，儘管尚未達去年12月初共機用火控雷達鎖定日本自衛隊戰機那種危險程度，但已經是如同共軍對菲律賓軍機的干擾；去年12月共軍戰機在南沙群島上空對菲國巡邏機施放干擾彈。

    另外還有一起事件發生在台灣西北方空域，當時一架殲-16緊貼在一架轟-6K轟炸機下方飛行，採取所謂「寄生」（piggybacking，指一架飛機緊貼另一架飛行以隱蔽存在）戰術，意圖不被台灣雷達發現。

    這類戰術類似以色列於1976年恩德培行動（Entebbe raid）中採用的隱蔽接近手法。殲-16被發現後，共軍飛行員將戰機側翻，展示機腹掛載的飛彈，批「這不像專業戰機飛行員應有的行為，更像是流氓當街亮槍。」

    報導指出，近年來，中國大幅減少了對美國飛機的挑釁性空中攔截，但仍繼續針對美國的盟友。德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund，GMF）中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，隨著解放軍加大對台灣的壓力，其行為正變得「越來越魯莽」，她預估「下一步很可能是解放軍飛機在台灣12海浬領空內活動，這將進一步增加發生事故的風險」。

    印太安全研究所（Institute for Indo-Pacific Security）的台灣問題專家科瓦萊夫斯基（Ann Kowalewski）表示，習近平可能正對共軍下令在2027年之前具備攻台能力。

    她說：「這可能導致共軍承擔更多風險，以向習近平展顯具備執行更複雜軍事任務的能力，從而增加衝突的可能性。」

    目前中國大使館沒有回應置評請求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播