對我F-16放干擾彈！英媒爆共機去年圍台軍演危險挑釁

我國F-16戰機示意圖，非新聞當事戰機。（資料照）

英國媒體《金融時報》爆料，去年底中共解放軍在台灣周邊軍演期間，共機對我F-16戰機進行施放干擾彈等異常危險的飛行動作挑釁。

《金融時報》報導，據知情人士和台灣國防部一份向美軍分享的報告透露，中共「正義使命-2025」軍演期間，多次出現挑釁飛行動作。12月29日有1架中共殲-16戰機穿越台海中線，我F-16戰機緊急升空監控，共機竟對我戰機施放干擾彈。

第二起事件中，一架共軍殲-16「非常靠近」地飛在一架台灣F-16後方，消息人士直言「基本處於開火位置」。

3名知情人士指出，儘管尚未達去年12月初共機用火控雷達鎖定日本自衛隊戰機那種危險程度，但已經是如同共軍對菲律賓軍機的干擾；去年12月共軍戰機在南沙群島上空對菲國巡邏機施放干擾彈。

另外還有一起事件發生在台灣西北方空域，當時一架殲-16緊貼在一架轟-6K轟炸機下方飛行，採取所謂「寄生」（piggybacking，指一架飛機緊貼另一架飛行以隱蔽存在）戰術，意圖不被台灣雷達發現。

這類戰術類似以色列於1976年恩德培行動（Entebbe raid）中採用的隱蔽接近手法。殲-16被發現後，共軍飛行員將戰機側翻，展示機腹掛載的飛彈，批「這不像專業戰機飛行員應有的行為，更像是流氓當街亮槍。」

報導指出，近年來，中國大幅減少了對美國飛機的挑釁性空中攔截，但仍繼續針對美國的盟友。德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund，GMF）中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，隨著解放軍加大對台灣的壓力，其行為正變得「越來越魯莽」，她預估「下一步很可能是解放軍飛機在台灣12海浬領空內活動，這將進一步增加發生事故的風險」。

印太安全研究所（Institute for Indo-Pacific Security）的台灣問題專家科瓦萊夫斯基（Ann Kowalewski）表示，習近平可能正對共軍下令在2027年之前具備攻台能力。

她說：「這可能導致共軍承擔更多風險，以向習近平展顯具備執行更複雜軍事任務的能力，從而增加衝突的可能性。」

目前中國大使館沒有回應置評請求。

