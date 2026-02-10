談黎智英案給台灣的啟示 沈榮欽：一國兩制是不折不扣謊言

沈榮欽說，黎智英案證實鄭麗文等紅統人士醉心的一國兩制，是個不折不扣的謊言，任何台灣人對中共的幻想，越早清醒對台灣越有利。圖為黎智英。（路透）

香港「壹傳媒」創辦人黎智英9日被依違反「港區國安法」，重判20年徒刑，創下中國在港實施該法以來判處的最長刑期。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，黎智英案證實國民黨主席鄭麗文等紅統人士醉心的一國兩制，是個不折不扣的謊言。

沈榮欽指出，黎智英等9人被香港法院認定，違反「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，判處黎智英有期徒刑20年，其餘8人分別被判6年3個月至10年不等。但問題是黎智英既沒有勾結外人陰謀造反，也沒有採取行動推翻政府，那麼他被法院判刑的犯罪證據為何？原來是因為創辦蘋果日報、支持民主運動，以及要求西方國家對中國和香港政府實施制裁。

沈榮欽認為，在西方領袖相繼訪問中國之際，習近平不理會西方領袖的呼籲，執意重判黎智英，也是算準西方的軟弱，黎智英已經78歲，又患有糖尿病與高血壓，判刑20年其實與死刑無異，其實也是一國兩制的死刑。

沈榮欽表示，鄭麗文等紅統人士對於一國兩制向來有所偏好，但她在當選國民黨主席後卻絕口不提一國兩制，為了對抗民進黨拉攏「中華民國」、強調兩岸互不隸屬的立場，鄭麗文改用兩岸都是「中國人」反制，希望能夠拉攏傳統藍營支持者。

沈榮欽指出，習近平在整肅軍方、內部動盪之際，也藉由黎智英案向中國人傳達其底線，藉此警告因經濟下行而日漸不滿的中國人心，強化維穩力量。黎智英不幸在一個價值外交日漸消沈的時代遭到重判，也讓「小丑」橫行，沈舉例，像是香港保安局長鄧炳強抨擊黎智英，稱黎讓全港市民受無盡苦難創傷，讚美法官重判維護香港的核心價值。

沈榮欽強調，事實上鄧炳強長期和中共黑幫人士交好，在雨傘運動時，他甚至默許黑幫人士對香港市民施暴，包庇和縱容黑社會與犯事警員，靠著暴力鎮壓舔共，一路高升至警務處長，成為美國以「違反人權」為名制裁的少數香港官員之一。沈感嘆：「如今世道多舛，小丑居廟堂之上，英雄成為階下之囚，令人不勝唏噓。」

沈榮欽最後也說，黎智英案證實鄭麗文等紅統人士醉心的一國兩制，是個不折不扣的謊言，小草對於獨裁政權的想像，已經不僅是天真無知，更是對民主制度的傷害，任何台灣人對中共的幻想，越早清醒對台灣越有利。

