    政治

    藍營遇貪污就喊司法不公？ 葉耀元「3問羅智強」：司法定義會轉彎？

    2026/02/10 15:04 即時新聞／綜合報導
    立委高金素梅。（資料照）

    立委高金素梅。（資料照）

    台北地檢署偵辦立委高金素梅涉嫌詐領助理費案，案情持續擴大。國民黨立委羅智強一早發文稱「民主寒冬來臨，下一個又是誰」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元發布「三問羅智強」貼文，更進一步反問不知道你所謂的寒冬是指「很多人都幹一樣的事情」，還是你知道「有誰」也會一起中獎呢？

    葉耀元今日於臉書發文向羅智強提出3大問題：

    第1.司法獨立這四個字你有聽過嗎？我怎麼沒看到在偵辦民進黨政治人物貪腐案的時候你講過這種話，難道民主跟司法的定義會轉彎？

    第2.民進黨碰到黨內政治人物貪污查辦的時候，回應都是：尊重司法。國民黨碰到黨內政治人物貪污查辦的時候，都是：司法不公，綠色獨裁。奇怪，你們執政的時候怎麼不說你們那時也是司法不公也是獨裁呢？葉耀元酸說，「啊，不能說，因為以前真的是國民黨獨裁」。

    第3.若要人不知，除非己莫為。不知道你所謂的寒冬是指「很多人都幹一樣的事情」，還是你知道「有誰」也會一起中獎呢？

    網友看到貼文後紛紛留言，有人說「藍白營的人犯法！司法連問都不能問……羅智強的意思是這樣！」、「拿著人民納稅的錢，若是做著背離國家的事，被調查是正常的，若無罪就釋放，若有罪就去蹲吧……這有什麼好嘴的」。

