賴清德邀五院茶敘 黃國昌：盼韓國瑜苦心不再被糟蹋

民眾黨新北市長參選人、黨主席黃國昌表示，韓國瑜一向本於憂國憂民的心胸接受茶敘邀請，期盼賴清德能聽進忠言、希望韓國瑜的苦心不會再被糟蹋。（記者羅國嘉攝）

總統賴清德上週一喊話立法院長韓國瑜，盼其發揮功能，儘速審議通過總預算等議案，韓國瑜透露，賴總統春節後將邀五院茶敘。對此，民眾黨新北市長參選人、黨主席黃國昌表示，韓國瑜一向本於憂國憂民的心胸接受茶敘邀請，期盼賴清德能聽進忠言、希望韓國瑜的苦心不會再被糟蹋。

黃國昌指出，韓國瑜一向心胸寬大憂國憂民，去年韓也是本於一片好心參加茶敘，並在過程中非常懇切的請賴清德停止大罷免這樣撕裂社會的行動，不過韓的苦心顯然沒有被賴接納，讓台灣社會一整年都在大罷免這樣的對立衝突當中，消耗非常多不必要的時間與資源。

請繼續往下閱讀...

黃國昌表示，相信今年韓國瑜願意接受茶敘邀請，一樣是本於憂國憂民的心胸，希望賴清德能聽進韓國瑜衷心的建議，有時候有些衝突和對立根本沒有必要，為了自己的政治利益激化社會的對立和衝突，對台灣社會真的不是好事，希望今年韓國瑜這樣的苦心不會再被糟蹋。

對於韓國瑜日前被問到中配立委李貞秀時說會保障立委問政權益，黃國昌說，韓國瑜作為立法院大家長，一切都是按照中華民國的法律制度，扮演立法院長應該扮演的角色，民進黨所指的李貞秀國籍爭議，已經炒作了1、2個禮拜，該是時候喊停了。

黃國昌表示，同樣一個民進黨政府，為何賴清德的解釋，和前總統蔡英文的解釋不一樣？為何內政部長劉世芳的解釋，和前陸委會主委邱太三完全不一樣，這件事情目前的賴政府還沒給全國人民妥善的解釋，李貞秀正式在大法官前宣誓效忠中華民國，民進黨為了刻意製造衝突，對整個事情的解釋一點幫助都沒有。

被問及賴清德是否應該也要邀請在野黨茶敘，黃國昌說，賴清德作為執政黨民進黨的主席，應該敞開心胸非常真誠地跟在野黨領袖好好交換意見、共商國是，若賴清德有這樣的意願，他隨時都願意配合，但對賴清德來說，可能比較習慣用他設定的方式對在野黨訓話，但作為國家的領導人，很多事情都在一念之間，所以賴應真誠與在野黨領袖坐下來交換意見，而不是訓話式溝通，讓人民看到政治人物立場不同，仍能溝通，才有助於社會和諧與民主成熟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法