    政治

    竹縣長國民黨內初選 陳見賢今早完成登記

    2026/02/10 12:04 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣藍營黨內初選啟動，副縣長陳見賢（面對鏡頭坐者右1起依序）在妻子陳玉貴、前縣長邱鏡淳等陪同支持下，完成參選登記。（記者黃美珠攝）

    新竹縣藍營黨內初選啟動，副縣長陳見賢（面對鏡頭坐者右1起依序）在妻子陳玉貴、前縣長邱鏡淳等陪同支持下，完成參選登記。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣下屆縣長黨內初選昨起3天辦理參選登記，爭取提名的新竹縣副縣長陳見賢今天早上10點一馬當先率先完成參選的登記。他說，他依據黨內的制度和規矩完成整個程序，接下來就是繼續打拚、端出各項牛肉，爭取全縣縣民的認同。

    陳見賢今天早上在國民黨新竹縣議會黨團和幾位無黨籍縣議員、以及多名跨黨鄉鎮市長、工商業團體領袖的簇擁下，一起進入國民黨新竹縣黨部辦理黨內初選的參選登記。前新竹縣長邱鏡淳也在最後一刻現身，並跟前國民黨黃復興黨部之黃國新黨部主委張蘭澄一起致贈菜頭，給陳見賢旗開就有「好彩頭」。其他縣議員們和鄉鎮市長們則先後送他「凍蒜」跟金馬一匹，預祝他馬到成功。

    相對於陳見賢的熱鬧辦理登記，其對手、立委徐欣瑩今天早上則到新竹市出席新竹美術館「城市畫卷：故宮X新竹數位特展」的開幕記者會，但其幕僚表示，徐欣瑩一定也會辦理黨內初選的登記，只是時間未定。

    陳見賢登記完後面對媒體關心他原本落後的民調上漲領先了，他認為，民調瞬息萬變、民意如流水，距離選舉還有一段時間，他會持續努力。對於外界揣測徐欣瑩會不會脫黨的問題，他則說，那是個人的行為，他不予置評。

    新竹縣議會國民黨團書記長張良印（前左4）代表議會跨黨派送副縣長陳見賢（前左5）「凍蒜」。（記者黃美珠攝）

    新竹縣議會國民黨團書記長張良印（前左4）代表議會跨黨派送副縣長陳見賢（前左5）「凍蒜」。（記者黃美珠攝）

    新竹縣一半以上的鄉鎮長到場，給完成國民黨內初選登記的副縣長陳見賢送上「馬到成功」。（記者黃美珠攝）

    新竹縣一半以上的鄉鎮長到場，給完成國民黨內初選登記的副縣長陳見賢送上「馬到成功」。（記者黃美珠攝）

