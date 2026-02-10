蕭旭岑稱國共智庫論壇帶回成果 站在主流民意赴中訪問

國民黨副主席蕭旭岑。（記者廖振輝攝）

國民黨副主席蕭旭岑、國民黨智庫副董事長李鴻源上午舉行記者會說明國共兩黨智庫論壇成果。蕭旭岑表示，國民黨這次帶團到大陸去，「是站在台灣的主流民意」，完全是做實事與大陸進行產官學界交流，「我們頂著壓力，而且帶回來成果」。

蕭旭岑表示，國民黨這次真的完全是做實事，帶著產業專家學者到大陸去，針對防災、減災、觀光、旅遊、醫療、產業、減碳、AI人工智能等進行與大陸的產官學界交流，也發表了15項共同意見，成效斐然。所以國民黨是在為台灣的產業找出路，尋找兩岸合作的平台和契機。

請繼續往下閱讀...

蕭旭岑強調，國民黨這次這個團到大陸去，「是站在台灣的主流民意」。蕭並列舉媒體去年9月民調，稱有88%的台灣民眾主張兩岸必須維持溝通管道，而且即使是民進黨的支持者也有75%的人認為不能斷絕對話，還有46%的民眾希望兩岸持續加強經貿交流，「所以這就是主流民意，我們是站在主流民意才有這次的訪問」。

蕭旭岑再舉《遠見》2025的民心動向調查，有63.9%的民眾不願意自己或家人上戰場、53.9%的民眾認為政府應該要努力維持兩岸關係，甚至超過五成的民眾很悲觀的認為兩岸5年內會開戰。所以國民黨這次要重啟國共兩黨智庫論壇的平台，李鴻源這麼辛苦的召集這麼多的專家學者一起去談時事，就是希望能夠緩和兩岸緊張關係，讓和平重新回到兩岸的主旋律。

蕭旭岑說，國民黨是為了台灣的老百姓，為了台灣的產業，「我們頂著壓力，而且帶回來成果」，包含我們談話會的隔天，大陸就宣佈上海居民可以赴金門馬祖自由行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法