為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蕭旭岑稱國共智庫論壇帶回成果 站在主流民意赴中訪問

    2026/02/10 11:41 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨副主席蕭旭岑。（記者廖振輝攝）

    國民黨副主席蕭旭岑。（記者廖振輝攝）

    國民黨副主席蕭旭岑、國民黨智庫副董事長李鴻源上午舉行記者會說明國共兩黨智庫論壇成果。蕭旭岑表示，國民黨這次帶團到大陸去，「是站在台灣的主流民意」，完全是做實事與大陸進行產官學界交流，「我們頂著壓力，而且帶回來成果」。

    蕭旭岑表示，國民黨這次真的完全是做實事，帶著產業專家學者到大陸去，針對防災、減災、觀光、旅遊、醫療、產業、減碳、AI人工智能等進行與大陸的產官學界交流，也發表了15項共同意見，成效斐然。所以國民黨是在為台灣的產業找出路，尋找兩岸合作的平台和契機。

    蕭旭岑強調，國民黨這次這個團到大陸去，「是站在台灣的主流民意」。蕭並列舉媒體去年9月民調，稱有88%的台灣民眾主張兩岸必須維持溝通管道，而且即使是民進黨的支持者也有75%的人認為不能斷絕對話，還有46%的民眾希望兩岸持續加強經貿交流，「所以這就是主流民意，我們是站在主流民意才有這次的訪問」。

    蕭旭岑再舉《遠見》2025的民心動向調查，有63.9%的民眾不願意自己或家人上戰場、53.9%的民眾認為政府應該要努力維持兩岸關係，甚至超過五成的民眾很悲觀的認為兩岸5年內會開戰。所以國民黨這次要重啟國共兩黨智庫論壇的平台，李鴻源這麼辛苦的召集這麼多的專家學者一起去談時事，就是希望能夠緩和兩岸緊張關係，讓和平重新回到兩岸的主旋律。

    蕭旭岑說，國民黨是為了台灣的老百姓，為了台灣的產業，「我們頂著壓力，而且帶回來成果」，包含我們談話會的隔天，大陸就宣佈上海居民可以赴金門馬祖自由行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播