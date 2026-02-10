《世紀血案》爭議延燒 專家：高市早苗大勝效應正衝擊民眾黨假中立

電影《世紀血案》日前殺青，左起楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（資料照）

改編自台灣1980年震撼全國「林宅血案」的電影《世紀血案》因劇本竄改歷史，負面風暴越演越烈。對此，時常針貶時勢臉書粉專「聲量看政治」，發布「林宅血案重提與日本選舉高市大勝 台灣政治是否有機會破窗？」貼文，詳細分析高市早苗於眾院大勝以及《世紀血案》這兩個看似無關的事件，卻同時有機會觸動台灣政治的內部焦慮。

粉專「聲量看政治」昨發文指出，前幾天，台灣社會在《世紀血案》電影殺青風波中，再度翻開「林宅血案」這本未完的歷史帳冊。同時，8日晚間高市早苗勇於翻盤的日本國會選舉結果的意外震盪，也激起我們台灣輿論的巨大漣漪。

這兩個看似無關的事件，卻同時有機會觸動台灣政治的內部焦慮。當林宅血案重新見光，許多年輕人去搜尋、了解之後，再加上看見日本國會高市早苗帶領自民黨勢如破竹、單獨過半。

此刻，也許台灣政治的破窗效應會因此展開，歷史與現實的裂縫機會全面浮現，藍白兩大勢力能否再繼續玩弄政治，或許在今年就會有所改變？

「歷史的窗戶破了 藍營還能裝沒事？」這幾天電影《世紀血案》鬧大，林宅血案又被大家翻出來。過去國民黨總以為，只要把228事件、林宅血案，以及眾多對台灣不公義的事情強壓下去，大家就會避而不談而忘記。然而，當社會突然一窩蜂開始搜尋「林宅血案」，那種「不要再談過去」的假象一下就可能破功。那些過去被藍白矇蔽的人，一定會有聲音開始質疑，你們藍白真的面對過歷史嗎？

一旦「歷史沒被妥善處理」這件事被這些未曾了解卻如今震撼自己的年輕世代意識到，藍白的形象就開始鬆動。大家開始發現，原來威權的後遺症都還在，只是大家以前不敢問、沒機會問而已。這一波聲量暴增，就是社會集體有意識應該要「追討公道」的期待，一如賈永婕的呼籲。

「日本高市賭局獲勝 是否引發國內分邊站隊反思？」日本選舉表面上與台灣沒什麼直接關係，如今卻變成台灣討論的焦點。民眾黨原本那種「假裝理性中立」的包裝，一旦在國際風向轉變後，小草內部是否也會逐漸開始懷疑，只是咆哮反對，真的就等於能解決問題嗎？

以前民眾黨可以靠「藍綠都討厭」吸引年輕人，然而高市早苗的政治魅力讓自民黨大勝的刺激，這種「假中立」還能站得住腳嗎？部分的小草選民，會不會也開始願意表態站邊，要你講清楚立場，過去那些中立話術，是否突然都變成自我打臉了呢？

「破窗效應有機會啟動？」或許，兩個事件接連帶來的，其實是全台社會的心理轉變。以前大家對歷史、國際局勢都可以不深究，只要政治人物不要太誇張，表面平順就好。

但現在，台灣社會會不會逐漸已經不願再忍受那種「含糊其詞」的說法。歷史不能只裝沒事，國際變局也不能只是羨慕日本而已。

破窗效應啟動後，藍白選民是否會開始發現，以前那些政治話術都是騙人的呢？

「台灣的選擇題：要面對現實還是繼續逃避？」連續兩個事件，若能有破窗效應啟動，台灣社會就要開始真正面對我們的歷史和現實，這也是全體台灣人的考題。如果我們選擇直視現實，破窗之後的台灣，才有機會被台灣人自己妥善保護。

