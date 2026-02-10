為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民眾黨台中議員已提名4選區 北屯待協調、另4選區黨員有意願

    2026/02/10 11:14 記者蘇金鳳／台中報導
    民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，有5個選區會在年後進行評估及提名作業。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨中市黨部主委陳清龍表示,有5個選區會在年後進行評估及提名作業。(記者蘇金鳳攝)

    民眾黨台中市議員提名採階段式，目前已提名4選區，黨部主委陳清龍表示，除了北屯將進行協調或民調，由於中西區、南屯區、清水沙鹿梧棲及東南選區都有黨員表達參選意願，將在農曆年後展開評估及提名作業。

    民眾黨已完成大里霧峰、后里豐原、西屯、太平4個選區的提名，陳清龍表示，目前除了北屯待協調或初選，還有4個選區黨員表態有意願，會在農曆年後展開評估及啟動提名。

    陳清龍表示，中央委員許瑞宏日前已在臉書表達願意參選中西區，正研擬徵召或者開放報名方式，因為徵召就要先報請中央選決會決定。

    陳清龍並指出，民眾黨目前在南屯區有洪鑫任、清水沙鹿梧棲區有沙鹿區六路里里長陳永祥、東南區也有一位黨員表達有意願參選，市黨部依照提名辦法，只要黨員有意願就進行評估及啟動提名作業，加上北屯區吳皇昇及邱于珊正在協調中，相關提名作業將在年後來進行。

    民眾黨目前已在后里豐原提名連小華、西屯區提名劉芩妤、太平提名許書豪，大里霧峰提名現任市議員江和樹。

