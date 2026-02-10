不只敲鎚子？韓國瑜稱要面諫總統「化解衝突」 吳靜怡：遲到的覺醒！

立法院長韓國瑜。（資料照）

總統賴清德上週喊話立法院長韓國瑜，盼其發揮功能，儘速審議通過總預算等議案，韓國瑜透露，賴總統春節後將邀五院茶敘，他將面諫賴「化解衝突，永遠衝突對老百姓沒有幫助」。對此，曾擔任柯文哲幕僚的政治評論員吳靜怡以「遲到的覺醒！韓國瑜終於斷開『黃國昌枷鎖』？準備用茶敘開啟『化』骨綿掌！」一文詳細分析。

吳靜怡今日於臉書發文提及，立法院長韓國瑜釋出「和解」訊號，不僅主動提議要面諫總統賴清德，更拋出一個「化」字作為新春導引，看似遲來覺醒，更像是藍營在多重壓力下的「生存保衛戰」！

請繼續往下閱讀...

斷開「黃國昌枷鎖」，韓國瑜院長終於不只是敲敲鎚子了？吳靜怡指出，黃國昌從立法院離場，韓國瑜順勢進場，國家面臨關鍵時刻，能不能成為藍白激進模式的轉折點，韓國瑜有機會找回國會大家長的尊嚴與本職，這也更加暴露藍營內部分歧，鷹派如傅崐萁總召堅持對抗，而知美派則憂心今年縣市首長大選，藍營的杯葛策略雖強調「監督合法性」，但在國內外壓力下，已成雙刃劍，這些壓力直接指向軍購、關稅與總預算，迫使韓國瑜覺醒，要有行動。

「內憂外患，逼得韓院長必須認真工作的壓力」。2026地方選舉將至，民調階顯示公眾支持國防投資與經濟協議，若藍營持續「政治惡鬥」，恐導致選票流失，前立委、前中影董事長蔡正元分析高市早苗大勝時示警，國民黨需小心年輕選民右傾趨勢，否則重蹈日本在野黨慘敗覆轍，現在藍營面臨的壓力鍋：

首先、美方與軍方的怒火

第1點，25兆元軍購特別條例與總預算被封殺次數已達雙位數，這不僅讓美國在台協會（AIT）處長谷立言多次公開關切，連軍方基層都對預算卡關導致的裝備更新延宕怨聲載道，韓國瑜要知道，再不化解，國民黨將背負「阻礙國防」的政治重罪。

第2點，關稅談判的產業焦慮

台美關稅談判進入深水區，目前是15％稅率不疊加，若在立院朝野對抗卡關，恐影響2500億美元投資與供應鏈地位。藍白若讓立院持續惡鬥導致協議推行卡關，丟掉的不只是企業票，更是廣大勞工與股民的未來。

第3點，高市早苗旋風與「鐵拳 26」的軍演

日本首位女首相高市早苗以壓倒性勝利引起旋風，其「台灣有事即日本有事」的精神，正體現於距台僅110公里的「鐵拳 26」軍演，當美日都在演練「奪島防衛」時，台灣在野黨若持續杯葛國防，無異於向國際宣告「國民黨讓台灣防禦有漏洞」，不只恐損台美互信，恐被視為刻意為共產黨製造區域防禦的薄弱，影響日台關係，高市大勝後，藍營需證明非「親中」，否則在2026選舉中面臨更大挑戰。

吳靜怡最後說，基層選民要的是建設，不是吵架，這逼得韓國瑜必須趕快「化」開僵局，「化」字訣能否奏效？關鍵在於韓國瑜是真的想當國家前進的推手，還是只是想利用賴清德的五院茶敘，在美方壓力下找個優雅的台階下？但無論如何，看到韓院長終於開始認真做「院長該做的事」，對長期處於政治空轉的台灣民眾來說，總算是一個遲到的好消息吧！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法