    首頁 > 政治

    喊話黨中央台中市長初選提前與中央「意見相左」？盧秀燕露一抹微笑

    2026/02/10 11:06 記者蘇孟娟／台中報導
    盧秀燕今被問藍營台中市長初選跟黨中央「意見相左」沒有回應。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕今被問藍營台中市長初選跟黨中央「意見相左」沒有回應。（記者蘇孟娟攝）

    國民黨台中市長選戰訂3月底初選，卻上演立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的姐弟之爭檯面化「開撕」，台中市長盧秀燕日前也喊話黨中央3月底才民調「太慢了」，卻遭黨主席鄭麗文冷回「競爭已經開始，遊戲規則不可能再更改」，藍營「雙后」角力引關注，今盧秀燕被問是否跟黨中央意見相左，盧秀燕則保持沉默，僅微笑以對，未再表示意見。

    國民黨6日宣布台中市長提名人選訂3月25日至3月31日進行全民調，隨後楊瓊瓔也曝相關訊息，引發江啟臣強烈不滿黨中央公開民調時程違反協議，更開撕對手立委楊瓊瓔，台中「姊弟之爭」檯面化引發關注；台中市長盧秀燕日前更再度喊話黨中央，強調，選戰兵貴神速、宜早不宜遲，早點挑選黃道吉日辦一辦，現在才2月初，「若3月底再辦初選我覺得太晚了」。

    不過，鄭麗文對盧秀燕喊話給軟釘子，初選的規則都是行之有年，並不是臨時制定，如果有意見歡迎公開討論，未來也都可以進行改革；競爭已經開始，遊戲規則不可能再更改，一定按照公開的遊戲規則走，「但現在要改，不可能，我不會因人設事，絕不會因為某個候選人量身訂做。」。

    鄭盧兩人近日發言再度引起藍營「雙后」角力關注，盧秀燕今在市政會議前被問及對於台中市長初選是否跟黨中央意見相左，則僅微笑以對，沒有進一步回應。

    盧秀燕被問是否跟黨中央意見相左，僅微笑以對，未再表示意見。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕被問是否跟黨中央意見相左，僅微笑以對，未再表示意見。（記者蘇孟娟攝）

