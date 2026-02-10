為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    國民黨中市議員提名席次2月底確定 登記預計3月初

    2026/02/10 09:46 記者蘇金鳳／台中報導
    國民黨中市議員各選區席次的確定預計二月初。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨台中市議員登記熱鬧滾滾，但是國民黨中市議員的登記卻尚未展開，國民黨中市黨部主委蘇柏興表示，2月底將會確定各選區的提名席次，而登記預計3月初展開。

    民進黨的中市議員登記今天是最後一天，但是國民黨目前選區席次還尚未決定，讓議員們相當緊張，國民黨中市黨部主委蘇柏興表示，過完農曆年，在2月底前，台中市17個選區包括原住民選區會提名多少席就會確定。

    蘇柏興強調，整個市議員提名的大方向先前就已確定，就是提名分2階段，第一階段現任市議員優先提名，第二階段新人初選。

    蘇柏興表示，現任市議員應該都會被提名，而若有多出的席次，如北屯區現任市議員沈佑蓮及賴順仁，都會被提名， 若國民黨在此區提名4或5席，就2席是現任市議員，2至3席則開放給新人登記，若人數超過就協調或初選。

    若是應提名的席次，剛好是現任市議員席次，但有新人挑戰，蘇柏興表示，會先用內參民調，若新人實力與現任相差太遠，站在勝選考量，黨部會全力勸退新人。

    蘇柏興表示，提名時間並不晚，過去都是在農曆年後，只是民進黨提早了。

