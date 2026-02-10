韓國瑜稱要面諫總統「化解衝突」葉耀元酸：這工作你好像2年沒執行了？

立法院長韓國瑜。（資料照）

總統賴清德上週喊話立法院長韓國瑜，盼其發揮功能，儘速審議通過總預算等議案，韓國瑜透露，賴總統春節後將邀五院茶敘，他將面諫賴「化解衝突，永遠衝突對老百姓沒有幫助」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元大酸，「我以為這是立法院長最重要的工作，但好像有2年左右都沒有執行過了呢」。

據了解，韓國瑜前天受訪時透露，賴總統在新春時，可能會邀五院院長見面，他會正式向總統提議，是不是要考慮「化」這個字，「大事化小、小事化無、逢凶化吉」，朝野不斷衝突，對台灣老百姓一點幫助都沒有。

葉耀元今日於臉書發文嘆說，「韓國瑜作為立法院長，總是說一些很莫名其妙的話。」以下3點分析供外界參考。

第1點，立法院最重要的工作就是審查行政院提出的總預算案，請問韓國瑜作為院長不跟藍白黨圖協調，放任藍白立委杯葛預算的用意是什麼？「我看不出立法院長對老百姓的幫助是什麼」。

葉耀元接著說，第2點，國家大事是關乎你我未來的重中之重，請問要化小是要化什麼鬼？第3點，衝突？請問韓國瑜在面對朝野衝突的時候，你是用什麼態度來面對，用什麼方式來調解？「我以為這是立法院長最重要的工作，但好像有2年左右都沒有執行過了呢」。

