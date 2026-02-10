廖芝晏宣布不參選！ 台中市第4選區民進黨應不用初選

廖芝晏宣布「不登記參選2026后豐區市議員選舉」！（擷取自廖芝晏臉書）

本屆代表民進黨正國會參選台中市議員，以些微差距落選的廖芝晏，原本積極布局再戰下屆議員，今天上午9點，突透過臉書宣布「不登記參選2026后豐區市議員選舉」！民進黨台中市黨部主委許木桂表示，目前台中市第4選區（豐原、后里）市議員選舉，民進黨只有現任議員謝志忠及英系的蔡怡萱參選，民進黨原本就規劃提名2席，那就不用辦理初選。

廖芝晏表示，民進黨沒有分票的本錢，2022年市議員選舉，她在民進黨初選勝出、獲得正式提名，卻同時遭遇初選落敗者脫黨參選，地方派系推派二代參選，本土選票被有計畫的瓜分，在內外交迫下，她成了最大的受害者，以600票的差距成為落選頭，這一次，上屆參選的無黨籍也早已滲透進民進黨內部，若再出現任何分票，后豐選區民進黨可能連一席都沒有。

請繼續往下閱讀...

廖芝晏說，經過長時間的思考與掙扎，決不登記參選，因為比她參選更重要的，是讓民進黨留住后豐，僅存原有「謝志忠」一席。

對此，被影射的前台中市議員翁美春表示，她已不再參選，對廖的說法不願評論； 蔡怡萱則表示，民主政治，大家彼此尊重，這幾年在地方，她都很踏實地勤跑基層，讓民眾看得到也找得到，對廖芝晏的說法，也不願多說。

翁美春因上屆連任時，正國會推出廖芝晏的丈夫劉厚承競選，致2人皆未能當選，彼此結下心結，後來正國會再推廖芝晏參選，翁美春初選落敗仍脫黨參選，致廖芝晏與翁美春2人皆落選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法