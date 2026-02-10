傳青壯派藍委、知識藍企業家極度焦慮 李正皓：藍營內部壓力很大

李正皓今指出，目前藍營內部壓力很大，壓力源自於「是否要繼續擋軍購與關稅」，藍營內部開始出現路線分歧。圖為國民黨主席鄭麗文。（資料照）

藍白十度封殺1.25兆的國防特別條例，引起美方不滿，國民黨主席鄭麗文的親中立場以及對於地方選舉的操作也讓藍營基層憂心，甚至有部分人士正醞釀退黨潮。政治評論員李正皓今（10日）發文指出，目前藍營內部壓力很大，壓力源自於「是否要繼續擋軍購與關稅」，藍營內部開始出現路線分歧。

李正皓表示，現在的藍營壓力很大，上到盧秀燕、蔣萬安，下至立法院，壓力來源就是軍購與關稅到底要不要繼續擋下去。部分本土藍、尚有政治前途的青壯派藍委很焦慮，李正皓分析，軍購是保護中華民國、關稅是經濟議題，要同時擋下軍購跟關稅壓力極大，最糟的狀況是因為擋軍購被川普課懲罰性關稅導致股市崩盤，進而造成支持者大反彈，這是這些藍委不能承受之重。

李正皓指出，某位過去長期大力支持國民黨的知識藍企業家也極度憂慮，過去國民黨的對外政策路線是「親美、友日、和中」，現在僅剩和中，這狀況對於這位企業家來說，站在國家利益上，反美、反日對中華民國絕對不是好事 ; 站在個人情感，國民黨路線三隻腳斷兩隻，怎麼可能不垮台？也因此，該企業家開始遊說藍營友人，希望將國民黨的路線導向正途。

李正皓認為，目前藍營真正有強力意志、願不惜一切擋下軍購與關稅的首惡，是鄭麗文的國民黨中央、傅崐萁和藍營不分區及深藍選區夥伴。李正皓表示，目前藍營內部出現路線分歧，最後會懸崖勒馬，還是整個黨被親中派拖到萬丈深淵，未來可以持續觀察。

