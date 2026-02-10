蘇敬軾《幻術》影射李登輝是319幕後黑手 張育萌爆：拍攝前也沒拜訪

張育萌提到，《幻術》推出後也是被圍剿，蘇敬軾當時與此次《世紀血案》一樣神隱。（圖擷自新華社）

電影《世紀血案》近期爭議連環爆，製片公司費思兔老闆、前中國百勝集團總裁蘇敬軾也被挖出黑歷史，2019年曾參與電影《幻術》製作，擔任編劇與出品人，該片取材自319槍擊案，影射前總統李登輝是幕後黑手，引發爭議。台灣青年世代共好協會理事長張育萌起底當年《幻術》背後的製作祕辛與爭議，強調蘇敬軾的所作所為如同一場精心佈局。

張育萌指出，當時蘇敬軾在拍攝《幻術》時也是刻意保密，且原本的片名不叫《幻術》，《幻術》的導演符昌鋒自己承認，後來用《幻術》上映是拍攝過程「為了方便申請資源」，所以用一個「大家都搞不懂的名字」。而當時蘇敬軾用電影醜化李登輝並不是巧合，蘇原本是想寫40集的《李登輝傳》電視劇，這是當時《幻術》導演意外講出來的。

張育萌質疑，蘇敬軾在90年代幾乎都在中國經營百勝集團，而這段時間也是李登輝執政期間，這樣一個台商為什麼退休之後「剛好想拍電影」來妖魔化台灣的本土政治人物？

張育萌直言：「我最火大的是，《幻術》拍完之後，導演竟然公然說李登輝辦公室『應該沒有要告的意思吧』，接著說出兩個字，『默認』。這完全是喪盡天良。」張表示，《幻術》上映前一年，高齡95歲的李登輝因不小心跌倒送醫住院到隔年才出院，蘇敬軾在這時候，拍一部醜化李登輝的片，不但事前不拜訪家屬，拍完還說「沒要告就叫默認」，請問這有人性嗎？現在蘇敬軾食髓知味，要用林義雄的悲劇來抹黑史明。

張育萌提到，當時《幻術》也是被圍剿，蘇敬軾同樣幾乎神隱，好像電影根本跟他無關。但問題是蘇敬軾不只是出品人，還是編劇，怎麼會跟他無關？怎麼想都匪夷所思。張育萌指出，當年，李登輝辦公室主任王燕軍，有公開說「如果指名道姓李登輝的話絕對會提告」、「拍這種電影想影響台灣社會讓人不齒。」張批評：「請問蘇敬軾是文盲嗎？導演是聽不懂人話嗎？」

張育萌質疑，蘇敬軾是穿梭兩岸的台商，退休後立刻拿著劇本拍電影，最後票房只有240萬，但是他在所不惜，引起台灣民眾憤慨後，更是大言不慚地說「台灣有言論自由保障」，又將演員推到前線擋子彈，從中國回到台灣，就開始利用前輩爭取來的言論自由，竄改台灣歷史，激化社會對立，「這怎麼看，都是一場精心策劃的佈局。想到就毛骨悚然」。

