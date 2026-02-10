藍營台中「姐弟之爭」 議員參選人批公布民調時間不妥

藍委楊瓊瓔（右）與立法院副院長江啟臣（中）陷入「姐弟爭」僵局。（記者黃旭磊攝）

國民黨台中市長提名陷入「姐弟爭」僵局，立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔相持不下，連台中市長盧秀燕都說3月底再辦民調，太晚了，多名國民黨議員參選人掛出與江啟臣合體拜年看板，南屯區議員朱暖英說，民眾反應「非江不選」，北屯區參選人許育璿表示，公布民調時間非常不妥，基層很焦慮。

多名藍營議員提前掛出與江啟臣合體拜年看板，並對於楊瓊瓔提前曝光3月25日到31日執行民調感到不滿，認為時間拖到過年後「太晚了」，且會被對手綠營操作反民調，朱暖英說，民眾多讚同江啟臣出來，民調時間提前公布，會影響結果公平性，「最好是在過年前底定」，看起來不可能了。

北屯區議員參選人吳宗學在松勇社區春節圍爐場，為江啟臣打氣，江啟臣特地在春聯寫上「宗學當選」，吳宗學說，盧市長反映出絕大多數基層和議員支持者的心聲，期盼提名人選及早定案。

北屯區議員參選人許育璿說，基層議員、里長都希望人選底定能帶動選情，民調拖越久對選情越不利。

國民黨北屯議員參選人吳宗學（右）為江啟臣打氣。（吳宗學提供）

