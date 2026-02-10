為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍營台中「姐弟之爭」 議員參選人批公布民調時間不妥

    2026/02/10 05:49 記者黃旭磊／台中報導
    藍委楊瓊瓔（右）與立法院副院長江啟臣（中）陷入「姐弟爭」僵局。（記者黃旭磊攝）

    藍委楊瓊瓔（右）與立法院副院長江啟臣（中）陷入「姐弟爭」僵局。（記者黃旭磊攝）

    國民黨台中市長提名陷入「姐弟爭」僵局，立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔相持不下，連台中市長盧秀燕都說3月底再辦民調，太晚了，多名國民黨議員參選人掛出與江啟臣合體拜年看板，南屯區議員朱暖英說，民眾反應「非江不選」，北屯區參選人許育璿表示，公布民調時間非常不妥，基層很焦慮。

    多名藍營議員提前掛出與江啟臣合體拜年看板，並對於楊瓊瓔提前曝光3月25日到31日執行民調感到不滿，認為時間拖到過年後「太晚了」，且會被對手綠營操作反民調，朱暖英說，民眾多讚同江啟臣出來，民調時間提前公布，會影響結果公平性，「最好是在過年前底定」，看起來不可能了。

    北屯區議員參選人吳宗學在松勇社區春節圍爐場，為江啟臣打氣，江啟臣特地在春聯寫上「宗學當選」，吳宗學說，盧市長反映出絕大多數基層和議員支持者的心聲，期盼提名人選及早定案。

    北屯區議員參選人許育璿說，基層議員、里長都希望人選底定能帶動選情，民調拖越久對選情越不利。

    國民黨北屯議員參選人吳宗學（右）為江啟臣打氣。（吳宗學提供）

    國民黨北屯議員參選人吳宗學（右）為江啟臣打氣。（吳宗學提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播