《客家移民在巴西》新書發表 點亮巴西客家移民硬頸精神

客家終身貢獻獎得主張永西（中）與《客家移民在巴西》編輯小組成員合影。（記者謝如欣攝）

巴西客屬崇正總會7日於聖保羅舉辦《客家移民在巴西》新書發表感恩茶會，該書記載從第一代移民血淚史，到第三代移民文化融合歷程，吸引近200名僑胞及文化界人士參與盛會。

巴西客家傑出鄉親輩出，包括甫獲全球客家最高榮譽「客家終身貢獻獎」的前政務顧問張永西、為台灣橫跨巴西及巴拉圭出錢出力進行慈善外交的前政務顧問劉秀珠、YES醫院院長葉倫群、巴西新麥公司負責人葉莉煒等人，都是南美洲熱心僑務的成功台商。

有感於移民歷史保存的重要，張永西在擔任巴西客家崇正會會長任內，邀請本地作家鄧幸光擔任《客家親》總編輯，蒐集並保存「客家移民在巴西」的資料，後在時任會長的僑委廖仁煌夫人惠右玲的呼籲下，推動鄉親投稿述說各家移民故事，現任會長鍾建仁更進一步在二年前召集成立「編撰《客家移民在巴西》執行小組」，期透過這本史冊，傳承巴西客家移民的點滴。

新書發表茶會在聖保羅客家大樓舉行，由駐聖保羅辦事處處長朱怡靜、文教中心主任尤正才、總編輯鄧幸光、劉秀珠、鄭永煒、張永西、黃政修、廖仁煌、鍾建仁、曹林盛等人共同進行揭書儀式。

朱怡靜肯定出版此書的遠見與堅持，為僑界留下了珍貴的歷史與人文資產，並讚揚客家人堅韌不拔的精神。尤正才強調，客家人有遷徙及開創的血液，充滿創新思想的台灣客家人來到巴西，與當地融合所碰撞出的火花，塑造出此書每個移民家庭的成功故事。

總編輯鄧幸光雖已高齡87歲，但他認為，「老去的是年齡，未曾老去的是心智」，編寫這本書如同站在歷史長河的平臺上，觀賞跨越時間與空間的記憶、人文風景與故事。

青春時期就從桃園新屋移民巴西白手起家的第一代作者代表劉秀珠表示，做為50年前來到異鄉的年輕夫妻，為了生存，在語言不通又有極大文化差異的環境創業，失敗與辛勞是日常，全憑客家人勤勞與不服輸的硬頸精神一步步走過來。

除了事業成功，劉秀珠在人生的功課上也交出亮眼的成績。生性樂觀外向的她，傳承了父親好客及母親任勞任怨的個性，又受到先夫黃金生寛容謙虛與誠信的影響，她為人豪爽隨和又樂善好施，在巴西及巴拉圭廣結善緣，擁有政商與草根界的龐大人脈。

劉秀珠說，其父常告誡「手心要向下，不要向上，能施就是福」，因此她做慈善不僅捐錢，還親力親為去觀察並實地照護需要幫助的單位及病患。身體力行的榜樣，讓巴西與巴拉圭的政商界驚訝，這位個子嬌小的台灣女生竟有這樣大的能量，不吝為弱勢付出，紛紛加入她的慈善行列。

骨子裡流著愛台灣的客家血液，劉秀珠也將慈善提昇到外交層次，當巴拉圭政府尋求慈善捐助時，不管是輪椅捐贈或是醫院等福利機構器材，她總是先自掏腰包購置一半拋磚引玉，再向僑胞勸募並以台灣社團名義捐出，充分展現「Taiwan can help」的精神。近年來更支持客屬青年推廣台灣電影做愛心，前年底透過台巴藝術文化交流協會（ATBICA），邀請到魏德聖帶著兒癌電影《BIG》到巴拉圭東方市慈善放映，僑界亦合資捐贈儀器給東方市公立醫院附屬癌症中心，代表台灣為巴拉圭癌童獻上最暖心的聖誕禮物。

第二代致力於烘焙業的葉莉煒，是所有台灣來巴西參加烘焙相關國際競賽年輕學子的後盾，包括UIBC世界烘焙青年賽西點銀牌李哲瑋、UIPCG世界甜點聯盟青年錦標賽台灣區冠軍魏嘉佑等人到巴西比賽，甚至麵包大師吳寶春獲邀到巴西授獎時，都受到她的熱情接待及資源協助。

第三代青年曹嘉威是「離散藝廊」（Diáspora Galeria）創辦人，本身是建築專業，熱衷於透過空間與藝術，為不同族群打破種族與階級的不平等現況，該藝廊旨在連結巴西黑人、原住民、亞裔及其他被社會邊緣化的藝術家，使小眾的團結凝聚成為社會重視的力量。最年輕的客家代表陳昱晴則是為了聽障哥哥而選讀語言與聽力治療系，後以僑生身份回到台灣取得管理碩士。

感恩茶會由聖保羅歌劇院女高音陳黃淑英清唱客家歌謠達到高潮，會後由三代青年創業家郭億億準備法式糕點，驚艷與會民眾的味蕾。

駐聖保羅經文處長朱怡靜（中右）、僑教中心主任尤正才（右4）與張永西（中左）等巴西客屬崇正會要員進行揭書牌儀式。（記者謝如欣攝）

前政務顧問劉秀珠接受僑務委員廖仁煌專訪論壇。（記者謝如欣攝）

朱怡靜代表客委會頒獎給總編輯鄧幸光。（記者謝如欣攝）

二代葉莉煒專訪YES醫院院長葉倫群。（記者謝如欣攝）

劉秀珠數十年來在巴拉圭及巴西推展慈善外交，以愛為台灣搭起與友邦的友誼橋樑。（記者謝如欣攝）

三代客青郭億億（左一）為感恩茶會準備令人驚艷的茶點。（葉莉煒提供）

