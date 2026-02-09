新竹縣國民黨初選登記起跑 日本大選思維、客家人相挺牽動選情

國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢（中）這次尋求更上層樓，但卻背負著難以說清的一清背景。（記者黃美珠攝）

國民黨在新竹縣的初選今起連3天受理參選登記，副縣長陳見賢明天一早就會前往辦理，立委徐欣瑩尚無動靜；妙的是，日本大選、農曆春節竟也牽動著這個廝殺激烈的黨內初選！地方人士發現，時下選民越來越看重政治人物的承擔能力。「網內互打」中的陳見賢與徐欣瑩，誰有能力仿效日相高市早苗把外部壓力轉化為內部團結的力道，就有機會成為藍營的吸票機。而春節大團圓對重視宗親的客家鄉親來講，客家人挺客家人的思維會不會順勢再次發酵，也將左右這場鬩牆大戰的最終走向。

全國矚目的新竹縣長藍營黨內初選，陳見賢和徐欣瑩互不相讓，更甚當年邱鏡淳、張碧琴之爭時所謂的刀刀見骨。鄉親普遍認為陳見賢、徐欣瑩都已經「回不去了」，因為提名了徐欣瑩，陳見賢就算沒有脫黨，可能也會消極輔選；提名陳見賢，那言必稱「民意」的徐欣瑩，如無意外，勢必會脫黨走自己的路。

藍營支持者不諱言，陳見賢和徐欣瑩為了爭勝，相互透過管道互揭瘡疤，以致各自帶著說不清的一清背景和疑似黨性不堅的硬傷，赤裸裸上陣面對選民。這對選民來說，一個是先天不良、另個是後天失調。若有誰能展現智慧和魄力，仿效高市早苗面對中國強大威逼下，仍能化外部壓力為內部團結的動力，或許就握住了逆轉勝的密碼。

新竹縣選舉一向重視宗親票，春節團圓之刻，也是宗親大團聚時序，因為拜完了年就要陸續大掃墓，這段假期平添人與人間的情感交流和訊息互通，「同溫層」相對容易擴大。

新竹縣長幾十年來都是客籍出任，楊文科8年前首次參選，民調和知名度都落後，但因其支持者打出「客家人挺客家人」的口號且成功發酵，最後讓他獲得徵召還連任。這次竹縣藍營的內戰會不會在春節後，再度上演「誰是客家人」的老戲碼？是客家女婿陳見賢好？還是客家女兒徐欣瑩優？後續值得觀察。

春節將至，國民黨立委徐欣瑩用發紅包袋、送春聯等貼心舉動，更積極接近鄉親。（記者黃美珠攝）

