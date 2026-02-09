為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新竹縣國民黨初選登記起跑 日本大選思維、客家人相挺牽動選情

    2026/02/09 23:09 記者黃美珠／新竹報導
    國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢（中）這次尋求更上層樓，但卻背負著難以說清的一清背景。（記者黃美珠攝）

    國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢（中）這次尋求更上層樓，但卻背負著難以說清的一清背景。（記者黃美珠攝）

    國民黨在新竹縣的初選今起連3天受理參選登記，副縣長陳見賢明天一早就會前往辦理，立委徐欣瑩尚無動靜；妙的是，日本大選、農曆春節竟也牽動著這個廝殺激烈的黨內初選！地方人士發現，時下選民越來越看重政治人物的承擔能力。「網內互打」中的陳見賢與徐欣瑩，誰有能力仿效日相高市早苗把外部壓力轉化為內部團結的力道，就有機會成為藍營的吸票機。而春節大團圓對重視宗親的客家鄉親來講，客家人挺客家人的思維會不會順勢再次發酵，也將左右這場鬩牆大戰的最終走向。

    全國矚目的新竹縣長藍營黨內初選，陳見賢和徐欣瑩互不相讓，更甚當年邱鏡淳、張碧琴之爭時所謂的刀刀見骨。鄉親普遍認為陳見賢、徐欣瑩都已經「回不去了」，因為提名了徐欣瑩，陳見賢就算沒有脫黨，可能也會消極輔選；提名陳見賢，那言必稱「民意」的徐欣瑩，如無意外，勢必會脫黨走自己的路。

    藍營支持者不諱言，陳見賢和徐欣瑩為了爭勝，相互透過管道互揭瘡疤，以致各自帶著說不清的一清背景和疑似黨性不堅的硬傷，赤裸裸上陣面對選民。這對選民來說，一個是先天不良、另個是後天失調。若有誰能展現智慧和魄力，仿效高市早苗面對中國強大威逼下，仍能化外部壓力為內部團結的動力，或許就握住了逆轉勝的密碼。

    新竹縣選舉一向重視宗親票，春節團圓之刻，也是宗親大團聚時序，因為拜完了年就要陸續大掃墓，這段假期平添人與人間的情感交流和訊息互通，「同溫層」相對容易擴大。

    新竹縣長幾十年來都是客籍出任，楊文科8年前首次參選，民調和知名度都落後，但因其支持者打出「客家人挺客家人」的口號且成功發酵，最後讓他獲得徵召還連任。這次竹縣藍營的內戰會不會在春節後，再度上演「誰是客家人」的老戲碼？是客家女婿陳見賢好？還是客家女兒徐欣瑩優？後續值得觀察。

    春節將至，國民黨立委徐欣瑩用發紅包袋、送春聯等貼心舉動，更積極接近鄉親。（記者黃美珠攝）

    春節將至，國民黨立委徐欣瑩用發紅包袋、送春聯等貼心舉動，更積極接近鄉親。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播