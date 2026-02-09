新北維護春節治安 15天擴大道路臨檢

新北市警察局長方仰寧今講解市警局115年「安心五大面向」黑、槍、毒、賭、詐淨化治安成果數據。（新北市警察局提供）

新北市「115年加強重要節日安全維護工作」自今晚10點啟動至23日晚間12點止，為期15天，新北市府整合警察、消防、憲兵及協勤民力，強化治安、交通與為民服務，讓市民安心過好年，市長侯友宜、副市長朱惕之今晚在市府邀集警察局、消防局、憲兵隊、義警、民防、義交、志工、義消、防宣及救護等夥伴，發放加菜金並致贈慰問品，慰勉第一線同仁在年節期間堅守崗位守護市民。

侯友宜表示，市府將持續推動「簡政便民、行動治理、智能城市」，勉勵執勤同仁主動關懷弱勢家庭與需要協助的個案，適時轉介社福單位，讓守護更貼近人心，市議會議長蔣根煌與副議長陳鴻源另分別前往新莊、永和等地慰勉警察分局、消防分隊及守望相助隊，向警、消與民力夥伴致上敬意。

新北市警察局統計，今年1月1日起至昨日，掃黑查獲涉及詐欺集團組織犯罪的治平案件17件44人；肅槍查獲槍砲案件8件8人；查獲各級毒品案件1073件1086人，查扣各級毒品29.84公斤；查獲賭博案121件512人，查扣現金280萬餘元，後續清查金流1億餘元；查獲詐欺案123團167人，查扣不法所得8300餘萬元。

新北市警局長方仰寧指出，市警局呈現「安心5大面向」數據，做好加強重要節日安全維護工作，透過預防性強力掃蕩，奠定治安穩固基礎，春節期間持續加強巡守人潮易聚集處所、大眾運輸場站及交通樞紐，強化治安狀況及交通疏導狀況，確保治安平穩及民眾出遊順暢；新北警運用科技設備精準執法，嚴防毒、酒駕違法行為；提醒民眾善用165反詐騙專線防範詐騙，也可申請「護鈔服務」保障提領現金安全。

